Dikey Geçiş Sınavı 3 Temmuz 2022'de gerçekleşti. Sınava girenler ise soru ve cevap anahtarının ne zaman yayımlanacağını merak ediyor. Peki, DGS soru ve cevapları bugün açıklanır mı?

DGS soru ve cevapları ne zaman açıklanır?

DGS 3 Temmuz Pazar günü 135 dakika sürdü. Sınava girenler ise puanlarını yaklaşık olarak hesaplayabilmek için soru ve cevap anahtarının ne zaman açıklanacağını araştırıyor. DGS sınavı sona erdikten sonra soru ve cevap anahtarının gün içerisinde açıklanması bekleniyor.

DGS puanı nasıl hesaplanır?

Adayların testlerden almış olduğu puanlardan hesaplanan sayısal ve sözel standart puanlar ve ön lisans başarı puanları (ÖBP) kullanılarak adayların yerleştirmede esas alınacak DGS puanları hesaplanacaktır.

DGS puanını oluşturacak olan sayısal ve sözel standart puanlar ile Ön Lisans Başarı Puanının ağırlıklarını belirleyen katsayılar, Tablo-A’da yer almaktadır. Her aday için puanlar, tablodaki katsayılar ile çarpılarak toplanacak ve bulunacak toplam, adayın ilgili DGS puanını oluşturacaktır.

Her iki testten de en az 1 ham puan alan adayların DGS puanı hesaplanacaktır. Her iki testten de en az 1 ham puanı bulunmayan adayların DGS puanı hesaplanmayacaktır.

2021-DGS’de bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların 2022-DGS’de ÖBP’leri 0,45 katsayısı ile çarpılacaktır. 2022-DGS’de bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların 2023-DGS’de ilgili ÖBP’leri 0,45 katsayısı ile çarpılacaktır.