Önlisans eğitimlerini lisansa tamamlamak isteyenler 3 Temmuz Pazar günü Dikey Geçiş Sınavı'na girdi. Adaylar ise sonuçların ilan edileceği tarihe kilitlendi. Peki, DGS sonuçları ne zaman açıklanır?

DGS sonuçları ne zaman açıklanır? DGS 2022 taban puanlar kontenjanlar:

3 Temmuz Pazar günü DGS, 81 il ve Lefkoşa'da, 96 sınav merkezinde yapıldı. Saat 10.15'te başlayan sınavda adaylara sayısal ve sözel testlerden oluşan 100 soru soruldu ve 135 dakika süre verildi.

Heyecanlı maratonun ardından ÖSYM, DGS 2022 soru cevap anahtarını yayımladı. Adaylar ise sonuçların açıklanacağı tarihe kilitlendi. DGS 2022 sonucu 12 Ağustos’ta ilan edilecek. Kontenjanlar ve taban puanlar da merak konusu. Ancak kontenjan, puan gibi ayrıntılar da henüz paylaşılmadı. Sonuçların açıklanmasıyla tercih kılavuzu yayımlanacak ve detaylar açıklanmış olacak. DGS tercih işlemlerinin ise sonuçlar açıklandıktan birkaç gün sonra başlaması bekleniyor.