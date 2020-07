Koronavirüs salgını pek çok sınavın tarihini değiştirdi. Bu sınavlardan biri de Dikey Geçiş Sınavı oldu. Dikey Geçiş Sınavı bu sene koronavirüs salgını sebebiyle 9 Ağustos’a ertelendi. Sınava az bir süre kala adaylar sınav yerlerinin belli olup olmadığını araştırmaya başladı.

DGS nedir?

Dikey Geçiş Sınavı, 2000 yılından bu yana meslek yüksekokulları ile açıköğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına geçiş yapmaları için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından her yıl Temmuz ya da Ağustos ayında yapılmakta olan sınavın adıdır.

DGS sınav giriş yerleri belli oldu mu? | DGS sınav yeri sorgula

DGS sınav giriş yerleri henüz açıklanmadı. Sınav yerlerinin sınavdan 10 gün önce açıklanması bekleniyor. Sınav yerleri ÖSYM’nina aday işlemleri sisteminden ilan edilecek. Söz konusu sisteme TC kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yaptıktan sonra sınava nerede gireceğinizi öğrenebilirsiniz.

DGS puanı nasıl hesaplanıyor?

2020 DGS kılavuzunda puan hesaplama konusu hakkında şu ifadeler yer aldı:

Adayların testlerden almış olduğu puanlardan hesaplanan sayısal ve sözel standart puanlar ve ön lisans başarı puanları (ÖBP) kullanılarak adayların yerleştirmede esas alınacak DGS puanları hesaplanacaktır.

DGS puanını oluşturacak olan sayısal ve sözel standart puanlar ile Ön Lisans Başarı Puanının ağırlıklarını belirleyen katsayılar, Tablo-A’da yer almaktadır. Her aday için puanlar, tablodaki katsayılar ile çarpılarak toplanacak ve bulunacak toplam, adayın ilgili DGS puanını oluşturacaktır. Her iki testten de en az 0,5 ham puan alan adayların DGS puanı hesaplanacaktır. Her iki testten de en az 0,5 ham puanı bulunmayan adayların DGS puanı hesaplanmayacaktır.

2021 yılı ve müteakip yıllarda yapılacak olan DGS’de ise her iki testten de en az 1 ham puan alan adayların DGS puanı hesaplanacaktır. Her iki testten de en az 1 ham puanı bulunmayan adayların DGS puanı hesaplanmayacaktır.

2019-DGS’de bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların 2020-DGS’de ÖBP’leri 0,45 katsayısı ile çarpılacaktır. 2020-DGS’de bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların 2021-DGS’de ilgili ÖBP’leri 0,45 katsayısı ile çarpılacaktır.