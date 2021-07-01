DGS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı
DGS giriş belgesi erişime açıldı. ÖSYM tarafından yapılan sınav öğrencilerin eğitim hayatlarına lisans programlarında devam etme şansı sunuyor. Peki, DGS sınav giriş belgesi nasıl sorgulanır? DGS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı haberimizde...
Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafınca Temmuz ayında düzenlenecek olan 2021 DGS sınav giriş belgesi yerleri için gözler ÖSYM’den gelecek açıklamaya çevrilmişti. DGS 2021 sınav giriş belgesleri yayınlandı. Sınava katılacak adaylar sınav giriş belgesini sorguluyor. Peki, DGS sınav yerleri nasıl sorgulanır?
DGS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı
ÖSYM tarafından 11 Temmuz'da gerçekleştirilecek Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için düzenlenen sınav giriş belgeleri Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden adayların erişimine açıldı.
ÖSYM'nin bugün yayınladığı duyuruya göre sınav giriş belgeleri adayların erişimine açıldı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren belgelere, ÖSYM'nin 'https://ais.osym.gov.tr/' adresinden ulaşabilecek.
DGS sınav giriş belgesi sorgulama için tıklayın
DGS 2021 ne zaman?
DGS 11 Temmuz 2021 tarihinde uygulanacak. 11 Temmuz 2021 tarihinde uygulanacak olan 2021-DGS için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.