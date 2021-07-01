  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Assos bölgesinde kaçak plaj tesisi için yıkım kararı
Rusya’da ölümler rekor sayıya ulaştı
Davutoğlu'ndan ittifak açıklaması
Köpeğin ağzında insan uzvu görünce gerçek ortaya çıktı
Eğitim DGS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı
Eğitim

DGS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

DGS giriş belgesi erişime açıldı. ÖSYM tarafından yapılan sınav öğrencilerin eğitim hayatlarına lisans programlarında devam etme şansı sunuyor. Peki, DGS sınav giriş belgesi nasıl sorgulanır? DGS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı haberimizde...

Yeniakit Publisher
2021-07-01 21:17:00 -
DGS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafınca Temmuz ayında düzenlenecek olan 2021 DGS sınav giriş belgesi yerleri için gözler ÖSYM’den gelecek açıklamaya çevrilmişti. DGS 2021 sınav giriş belgesleri yayınlandı. Sınava katılacak adaylar sınav giriş belgesini sorguluyor. Peki, DGS sınav yerleri nasıl sorgulanır?

DGS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

ÖSYM tarafından 11 Temmuz'da gerçekleştirilecek Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için düzenlenen sınav giriş belgeleri Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden adayların erişimine açıldı.

ÖSYM'nin bugün yayınladığı duyuruya göre sınav giriş belgeleri adayların erişimine açıldı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren belgelere, ÖSYM'nin 'https://ais.osym.gov.tr/' adresinden ulaşabilecek.

DGS sınav giriş belgesi sorgulama için tıklayın

DGS 2021 ne zaman?

DGS 11 Temmuz 2021 tarihinde uygulanacak. 11 Temmuz 2021 tarihinde uygulanacak olan 2021-DGS için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay