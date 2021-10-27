DGS ek yerleştirme sonuç sorgulama ekranı 2021 DGS ek tercih sonucu

ÖSYM 2021 DGS ek yerleştirme sonuçlarını açıkladı. 15 - 21 Ekim 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2021-DGS) ek yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına 27 Ekim 2021 tarihinde 14.00’ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.

DGS ek tercih üniversite kayıt tarihi 2021

Bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 02 - 05 Kasım 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. DGS e-kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-devlet kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üzerinden 02 - 03 Kasım 2021 saat 23.59'a kadar elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebileceklerdir. Elektronik kayıt yapan adayların, ders kayıt işlemlerinde sorun yaşamamaları için e-kayıt işlemlerinin başarıyla gerçekleştirildiğine dair yazıyı ekranda görmeleri gerekmektedir.