DGS ek yerleştirme sonuç sorgulama ekranı 2021 DGS ek tercih sonucu
DGS ek tercih yerleştirme sonucu açıklandı mı? Son dakika haberi: ÖSYM Başkanı Aygün, 15-21 Ekim tarihleri arasında yapılan ek yerleştirme sonuçlarının açıklandığını bildirdi. Peki DGS ek kayıtlar ne zaman? 2021 DGS ek kayıt tarihleri ne zaman yapılacak?
ÖSYM 2021 DGS ek yerleştirme sonuçlarını açıkladı. 15 - 21 Ekim 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2021-DGS) ek yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına 27 Ekim 2021 tarihinde 14.00’ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.
DGS ek tercih üniversite kayıt tarihi 2021
Bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 02 - 05 Kasım 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. DGS e-kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-devlet kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üzerinden 02 - 03 Kasım 2021 saat 23.59'a kadar elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebileceklerdir. Elektronik kayıt yapan adayların, ders kayıt işlemlerinde sorun yaşamamaları için e-kayıt işlemlerinin başarıyla gerçekleştirildiğine dair yazıyı ekranda görmeleri gerekmektedir.