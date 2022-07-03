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Eğitim DGS 4 yanlış 1 doğruyu götürür mü?
Eğitim

DGS 4 yanlış 1 doğruyu götürür mü?

DGS 2022 ile birlikte gözler kaç yanlışın kaç doğruyu götüreceğine çevrildi. Peki, DGS’de kaç yanlış kaç doğruyu götürüyor? DGS 3 yanlış mı 4 yanlış mı 1 doğruyu götürür?

Yeniakit Publisher
2022-07-03 10:26:00 -
DGS 4 yanlış 1 doğruyu götürür mü?

Dikey Geçiş Sınavı 2022, 3 Temmuz Pazar günü gerçekleşti. Sınava girenler ise ‘Kaç yanlış kaç doğruyu götürür?’ sorusunun cevabını araştırmaya başladı.

DGS 4 yanlış 1 doğruyu götürür mü?

DGS 2022, 3 Temmuz Pazar günü gerçekleşti. Sonuçlar ise 12 Ağustos’ta ilan edilecek. Sınava giren adaylar ise kaç yanlışın kaç doğruyu götürebildiğini araştırıyor. DGS’de 4 yanlış 1 doğruyu götürmekte. Ayrıca Her iki testten de en az 1 ham puan alan adayların DGS puanı hesaplanacaktır. Her iki testten de en az 1 ham puanı bulunmayan adayların DGS puanı hesaplanmayacaktır.

DGS sonuçları ne zaman nasıl ilan edilecek?

DGS sonucu 12 Ağustos 2022’de ilan edilecek. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Adayın sınav sonuç bilgisinde;

a) Testin sayısal ve sözel bölümlerindeki doğru ve yanlış cevap sayıları

b) Ön lisans başarı puanı

c) 2022-DGS puanları (yerleştirmede kullanılabilecek puan türlerine uygun puanları) yazılı olacaktır.

ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

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