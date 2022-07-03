2 yıllık bölümlerini 4 yıla tamamlamak isteyenler 3 Temmuz Pazar günü Dikey Geçiş Sınavı’na girdi. 100 sorunun sorulduğu ve öğrencilere 135 dakika verilen sına sona erdi. Sınavın ardından ise soruların kolay mı zor mu olduğunun cevabı araştırılmaya başlandı.

DGS 2022 zor muydu kolay mıydı? DGS 2022 nasıl geçti?

DGS sözel ve sayısal iki ayrı bölümden oluşuyor. Adayların puanlarının hesaplanması için her iki bölümden de en az 1 ham puan almaları gerekiyor. Sınavın ardından pek çok kişi sosyal medya üzerinden yorum yaptı. Kimi öğrenci sözel bölümü kimi ise sayısal sorularının çok zorlu olduğunu ifade etti. Bazı kişiler ise sınavın son derece kolay olduğunu belirtiyor.