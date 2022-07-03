  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim DGS 2022 zor muydu kolay mıydı? DGS 2022 nasıl geçti?
Eğitim

DGS 2022 zor muydu kolay mıydı? DGS 2022 nasıl geçti?

DGS 2022, 3 Temmuz Pazar günü gerçekleşti. 135 dakika süren sınavın ardından pek çok kişi 'DGS sorular nasıldı zor mu kolay mı?' sorusunun cevabını araştırıyor.

Yeniakit Publisher
2022-07-03 12:40:00 -
DGS 2022 zor muydu kolay mıydı? DGS 2022 nasıl geçti?

2 yıllık bölümlerini 4 yıla tamamlamak isteyenler 3 Temmuz Pazar günü Dikey Geçiş Sınavı’na girdi. 100 sorunun sorulduğu ve öğrencilere 135 dakika verilen sına sona erdi. Sınavın ardından ise soruların kolay mı zor mu olduğunun cevabı araştırılmaya başlandı.

DGS 2022 zor muydu kolay mıydı? DGS 2022 nasıl geçti?

DGS sözel ve sayısal iki ayrı bölümden oluşuyor. Adayların puanlarının hesaplanması için her iki bölümden de en az 1 ham puan almaları gerekiyor. Sınavın ardından pek çok kişi sosyal medya üzerinden yorum yaptı. Kimi öğrenci sözel bölümü kimi ise sayısal sorularının çok zorlu olduğunu ifade etti. Bazı kişiler ise sınavın son derece kolay olduğunu belirtiyor. 

DGS 2022 sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS 2022 sonuçları
DGS 2022 sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS 2022 sonuçları

Eğitim

DGS 2022 sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS 2022 sonuçları

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23