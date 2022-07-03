DGS 2022 taban puanları kontenjanları
DGS 3 Temmuz Pazar günü gerçekleşti. Sınavın ardından gözler taban-tavan puanlara çevrildi. Peki, DGS 2022 kontenjanları belli oldu mu?
Önlisans eğitimlerini lisansa tamamlamak isteyenler 3 Temmuz Pazar günü Dikey Geçiş Sınavı'na girdi. Sınavın ardından ise bölümlerin taban puanları araştırılmaya başlandı.
DGS 2022 taban puanları kontenjanları
2022 DGS, 3 Haziran Pazar günü gerçekleşti. Sınav sonuçları ise 12 Ağustos’ta ilan edilecek. Sonuçların açıklanmasının ardından tercih takvimi yayımlanacak. Sınava girenler ise kontenjanların açıklanıp açıklanmadığını merak ediyor. Ancak DGS 2022 taban puanları kontenjanları henüz açıklanmadı.