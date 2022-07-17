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Eğitim DGS 2022 sonuçları açıklandı mı? DGS tercih işlemleri ne zaman 2022:
Eğitim

DGS 2022 sonuçları açıklandı mı? DGS tercih işlemleri ne zaman 2022:

Dikey Geçiş Sınavı’na girenler sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı. Peki, DGS sonuçları ayın kaçında açıklanacak? DGS sonuçları 2022:

Yeniakit Publisher
2022-07-17 16:36:00 -
DGS 2022 sonuçları açıklandı mı? DGS tercih işlemleri ne zaman 2022:

Dikey Geçiş Sınavı’na (DGS) girenler sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki, DGS sonuçları ne zaman açıklanır?

DGS 2022 sonuçları açıklandı mı? DGS tercih işlemleri ne zaman 2022:

2022 DGS, 3 Temmuz Pazar günü yapıldı. Sınavın ardından ise gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. DGS sonuçları 12 Ağustos 2022’de açıklanacak. Sonuçlarının ardından tercih takvimi de açıklanacak.

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Adayın sınav sonuç bilgisinde;

a) Testin sayısal ve sözel bölümlerindeki doğru ve yanlış cevap sayıları

b) Ön lisans başarı puanı

c) 2022-DGS puanları (yerleştirmede kullanılabilecek puan türlerine uygun puanları) yazılı olacaktır.

ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

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