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Eğitim DGS 2021 sınav sonuçları açıklandı mı? 2021 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 DGS taban puanları kontenjanları
Eğitim

DGS 2021 sınav sonuçları açıklandı mı? 2021 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 DGS taban puanları kontenjanları

Meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan başarılı öğrencilerin lisans programlarına dikey geçiş yapmalarına olanak sağlayan DGS sınavı ÖSYM tarafından yapılmakta. Peki DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanır? ÖSYM sonuçları 2021 DGS sınav sonucu açıklandı mı? 2021 DGS taban puanları ve tavan puanları da araştırılıyor.

Yeniakit Publisher
2021-07-22 16:13:00 - 2021-07-22 16:18:16
DGS 2021 sınav sonuçları açıklandı mı? 2021 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 DGS taban puanları kontenjanları

ÖSYM tarafından, meslek yüksekokulları ile açıköğretim ön lisans programları mezunlarının lisans öğrenimine geçişi için gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 11 Temmuz 2021'de yapıldı. 2021 DGS sınavına katılanlar DGS 2021 sınav sonuçları ne zaman açıklanır? 2021 DGS sonuçları açıklanma tarihi ne zaman? sorularını sormakta.

2021 DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM 2021 sınav takvimine göre 2021 DGS sınav sonuçları 13 Ağustos'ta açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Adayın sınav sonuç bilgisinde;

a) Testin sayısal ve sözel bölümlerindeki doğru ve yanlış cevap sayıları

b) Ön lisans başarı puanı

c) 2021-DGS puanları (yerleştirmede kullanılabilecek puan türlerine uygun puanları) yazılı olacaktır.

ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

DGS puan hesaplama nasıl yapılır?

Yetenek testinin sayısal ve sözel bölümleri için adayların testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir. Adayların, sayısal ve sözel bölümlerin her birinden aldıkları ham puanların ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Böylece adaylar için Sayısal Standart Puan ve Sözel Standart Puan hesaplanacaktır.

2021 DGS taban puanları ve kontenjanları

2021 DGS taban puanları ve kontenjanları için tıklayın

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