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Eğitim DGS 2021 ne zaman? | 2021 DGS başvuruları ne zaman?
Eğitim

DGS 2021 ne zaman? | 2021 DGS başvuruları ne zaman?

2021 DGS ne zaman? Önlisans programlarını 4 yıllık bölüme tamamlamak isteyenler Dikey Geçiş Sınavı’na hazırlanıyor. Öğrenciler DGS’nin 2021 yılında ne zaman yapılacağını merak ediyor. Konu hakkında ÖSYM’den açıklama geldi. Peki, DGS ne zaman son durum? DGS 2021 başvuru tarihi

Yeniakit Publisher
2021-01-18 17:40:00 -
DGS 2021 ne zaman? | 2021 DGS başvuruları ne zaman?

DGS ne zaman 2021 | Dikey Geçiş Sınavına hazırlanana öğrenciler 2021’de sınavın ne zaman hangi ayda yapılacağını merak ediyor. Konu hakkında beklenene açıklama geldi. ÖSYM, 2021 sınav takvimini açıkladı. Peki, 2021 yılında DGS ne zaman yapılacak?

DGS 2021 ne zaman? | 2021 DGS başvuruları ne zaman?

Merakla beklenen ÖSYM takvimi açılandı. Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 11 Temmuz Pazar günü yapılacak. DGS başvuruları 21-31 Mayıs 2021'de yapılacak. DGS geç başvuruları ise 8 Haziran 2021'de yapılacak.

DGS sonuçları ise 12 Ağustos 2021’de ilan edilecek.

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