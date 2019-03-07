0553 313 94 23

DG Sivasspor, E. Yeni Malatyaspor maçına hazır

Spor Toto Süper Lig’in 25.

07 Mart 2019 Perşembe 20:48
DG Sivasspor, E. Yeni Malatyaspor maçına hazır

Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasının açılış maçında yarın kendi sahasında Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan Demir Grup Sivasspor akşam yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı.


Teknik Direktör Hakan Keleş yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Kırmızı-beyazlı ekip pas ve taktik ağırlıklı çalışmasıyla antrenmanı tamamladı. İdmanın ardından futbolcular kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.


Yarın Yeni 4 Eylül Stadyumu’nda saat 20.30’da oynanacak mücadelede hakem Abdulkadir Bitigen düdük çalacak. Bitigen’in yardımcılıklarını ise; Erdinç Sezertam ve Mustafa Savranlar yapacak.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 20:48
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    DG Sivasspor, E. Yeni Malatyaspor maçına hazır
    1. DG Sivasspor, E. Yeni Malatyaspor..
    2. Casusluk yapıyordu! ABD'li gazeteci..
    3. Cumhurbaşkanı Erdoğan Siirt’ten ayrıldı
    4. Dağtekin’den 8 Mart Dünya Kadınlar..
    5. Sosyal medyada terör propagandasına 5..
    6. Çavuşoğlu: “Sokakta sohbet ettiğimiz..
    7. Şenol Güneş'ten bomba açıklama:..
    8. Cezayirli gazeteciler medyaya..
    9. Mourinho, Cüneyt Çakır'a sahip çıktı
    10. Düzce’de Regaip Kandili’nde camiler..
    11. Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Paris’te..
    12. Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın..
    13. Çanakkale Ezine OSB’nin altyapı inşaat..
    14. Eminönü’nde otomobil denize uçtu: 1’i..
    15. Kocaeli'den CERN'e bağlandılar
    16. Roma, Francesco ile yollarını ayırdı
    17. ABD'nin darbe planladığı Venezuela'dan..
    18. FETÖ'nün Düzce'deki iş adamları..
    19. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir..
    20. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Regaib..
    21. "Deniz ticaretinin önemi her geçen gün..
    22. Yalçın Topçu, Kırşehir’de ‘Yerel..
    23. "Bölücülerle iş tutanlara Kadıköy prim..
    24. Messi 9 ay sonra Arjantin Milli..
    25. "Kentsel dönüşümün hızlandırılmasına..
    26. Üç aylar için hazırlandı! İzlenme..
    27. Balıkesir'de dolandırıcılar suçüstü..
    28. Gaziantep'teki olaylarda 6 kişinin..
    29. Huawei, en güçlü "1+1" antenlerini..
    30. Frank Hoogerbeets yine bildi!..
    Osman Kavala'nın telefonundan çıkan sözde harita...
    Osman Kavala'nın telefonundan çıkan sözde harita...
    Süleyman Soylu: 31 Mart'ta zayıf çıkarsak..
    Süleyman Soylu: 31 Mart'ta zayıf çıkarsak..
    Otomobil devi kararını verdi! Türkiye'de üretilecek
    Otomobil devi kararını verdi! Türkiye'de üretilecek
    CHP kalelerini kaybedebilir! Anket sonuçları açıklandı
    CHP kalelerini kaybedebilir! Anket sonuçları açıklandı
    Avrupa Birliği'nden flaş Türkiye açıklaması!
    Avrupa Birliği'nden flaş Türkiye açıklaması!

    Günün Karikatürü

    7 Mart 2019
    Çarkı kurmuşlar! Marksist marjinal gruplarla iş görüyorlar
    Çarkı kurmuşlar! Marksist marjinal gruplarla iş görüyorlar
    CHP'de kumpas skandalı! O mail ortaya çıktı
    CHP'de kumpas skandalı! O mail ortaya çıktı