Dezenformasyonla Mücadele Merkezi son noktayı koydu! Süper Kupa finali iptal mi oldu?

Suudi Arabistan’daki Süper Kupa maçından önce olay çıkarıp iki ülke arasındaki ilişkileri tehlikeye sokan Ali Koç'un şampiyonluğa hasret bıraktığı Fenerbahçe'den yapılan açıklama “Süper Kupa iptal edildi" yorumlarına neden oldu.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden açıklama

Kafa karışıklığına neden olan ifadeler sonrası ortaya atılan “Süper Kupa iptal edildi” iddiasıyla ilgili İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi açıklama yaptı.

Açıklamada şunlar ifadeler kaydedildi:

Bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya hesaplarında paylaşılan “Süper Kupa iptal edildi” iddiaları doğru değildir.

29 Aralık 2023 tarihinde oynanması planlanan Süper Kupa Finali, maç günü Fenerbahçe, Galatasaray ve Türkiye Futbol Federasyonu’nun ortak kararıyla ileri bir tarihe ertelenmiştir.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Süper Kupa Finali'nin, her iki takımın da lig ve Avrupa maçlarından dolayı fikstür sıkışıklığı olmaması için Nisan ayında yapılması planlanmaktadır.

Resmi açıklamalar dışındaki asılsız iddialara itibar etmeyiniz.

Fenerbahçe'nin kafa karıştıran o açıklaması ise şu şekilde:

"29 Aralık 2023 tarihinde Galatasaray Sportif A.Ş.-Fenerbahçe Futbol A.Ş. arasında oynanması planlanan Süper Kupa mücadelesi, katılımcı takımlar ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) arasında verilen ortak mutabakat neticesinde iptal edilmiştir.

İptal kararının, TFF ve Kulüpler nezdinde kamuoyuna açıklanmasını takiben, yaşanan süreçlerle ilgili manipülasyon içeren birçok bilgi servis edilerek, Başkanımız Ali Y. Koç hakkında asılsız iftira ve ithamlarda bulunulmuştur.

Gerek yapılan yayınlar, gerekse görsel medyada yazılan haber ve yorumlarla birlikte sosyal medyada yapılan paylaşımlar da göz önünde bulundurulduğunda, konunun odağının Süper Kupa finali olmadığı net bir şekilde görülmektedir.

TFF ve katılımcı diğer kulüp tamamen göz ardı edilerek, tüm olayların sorumluluğunun Başkanımız Ali Y. Koç özeline atfedilmeye çalışılması üzerine, devletimizin ilgili kurumlarına yaşanan tüm süreçlerin detaylıca araştırılması yönünde taleplerimiz olmuştur.

Bu talepler kapsamında; 3 Ocak 2024 tarihinde ve 14 Şubat 2024 tarihinde olmak üzere 2 kez Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’ne, 5 Ocak 2024 tarihinde TFF’ye, 14 Şubat 2024 tarihinde T.C. Adalet Bakanlığı’na ve yine aynı tarihte Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) başvuruda bulunulmuştur.

Hem Kulübümüzü hem de Başkanımız Ali Y. Koç’u hedef alan algı çalışmalarının sonucunda, kamuoyunda oluşan bilgi kirliğinin sona erdirilmesi konusundaki kararlı duruşumuz devam edecektir. İlgili başvurularımızın ısrarla takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız."