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Gündem Dezenformasyonla Mücadele Merkezi OLMASAYDI NE OLURDU? İçimizdeki İsrailliler yalana doymuyor
Gündem

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi OLMASAYDI NE OLURDU? İçimizdeki İsrailliler yalana doymuyor

Yeniakit Publisher
2023-10-28 13:30:00 -
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi OLMASAYDI NE OLURDU? İçimizdeki İsrailliler yalana doymuyor

İçimizdeki İsrail seviciler yine bir yalan ortaya attı. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medyadaki İncirlik Üssü iddiaları ile ilgili açıklama yayınlayarak gerçeği gözlerine soktu. Ya Dezenformasyonla Mücadele Merkezi olmasaydı ne olurdu?

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Adana'daki İncirlik Üssü'nden kalkan 2 İngiliz Typhoon savaş uçağı İsrail kıyılarına doğru uçuyor" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

Merkezin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze bombardımanı sırasında sosyal medyada paylaşılan, "Adana'daki İncirlik Üssü'nden kalkan 2 İngiliz Typhoon savaş uçağı İsrail kıyılarına doğru uçuyor" iddiasına yer verildi.

İddianın doğru olmadığı bildirilen açıklamada, harita üzerinde gösterilen konumun, İncirlik Üssü ile ilgisinin bulunmadığı, iddiaya konu uçakların İsrail veya Filistin'e uçmadığı aktarıldı.

Açıklamada, "Dün gece bölgede uçan Typhoon savaş uçaklarının Güney Kıbrıs'ta, Birleşik Krallık kontrolünde bulunan Ağrotur ve Dikelya'daki askeri üslerden havalanarak Doğu Akdeniz'deki devriye uçuşlarının peşinden havalandıkları üsse geri döndükleri tespit edilmiştir." bilgisine yer verildi
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Yorumlar

Umuda

Muhalefeti bu bu merkez kesmez Yalan haber yapanlara ağır hapis ve Para cezası verilmeli meslekten men edilmelidir.
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