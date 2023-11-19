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Gündem Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, İsrail propaganda hesaplarının "sahte video" iddiasını yalanladı
Gündem

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, İsrail propaganda hesaplarının "sahte video" iddiasını yalanladı

Yeniakit Publisher
2023-11-19 23:38:00 -
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, İsrail propaganda hesaplarının "sahte video" iddiasını yalanladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, İsrail propaganda hesaplarının "Filistinliler sahte videolar üretiyor" iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, İsrail propaganda hesaplarının "Filistinliler sahte videolar üretiyor" iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Merkezin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İsrail propaganda hesaplarından paylaşılan hastanede yatan bir adamın görüntüleriyle ilgili, "Filistinliler sahte videolar üretiyor" iddiasının doğru olmadığı belirtildi.

Açıklamada, görüntülerde tıbbi cihazların yanlış kullanıldığına, İsrail propagandasını yayan hesapların da görüntüleri, "Bu bir Filistinli ve sahte görüntü kurguluyorlar" iddiasıyla paylaştığına yer verildi.

Yapılan araştırmada, söz konusu görüntülerin bir diziden alındığının ve iddiaya konu sahnenin 2019'da Malezya medyasında eleştirilere neden olduğunun tespit edildiği kaydedildi.
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