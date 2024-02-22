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Gündem Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Herzog'un yalanını ortaya çıkardı
Gündem

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Herzog'un yalanını ortaya çıkardı

Yeniakit Publisher
2024-02-22 06:36:00 -
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Herzog'un yalanını ortaya çıkardı

İletişim Başkanlığı, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un "Bu, Gazze'deki bir askerlerimiz tarafından bulunan 'Yahudilerin Sonu' adlı kitap. Bu kitabı Hamas'ın üst düzey lideri Mahmud el-Zahar yazmış." iddiasını çürüttü.

Merkezin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un Münih Güvenlik Konferansı'nda ileri sürdüğü, 'Bu, Gazze'deki bir askerlerimiz tarafından bulunan Yahudilerin Sonu adlı kitap. Bu kitabı Hamas'ın üst düzey lideri Mahmud el-Zahar yazmış' iddiası doğru değildir. Yapılan araştırmalar sonucunda bahse konu kitabın, 1990'lı yıllarda Mısırlı yazar Abu Al Fida Muhammad Aref tarafından yazıldığı ve Filistin haricindeki iki ülkede basıldığı belirlenmiştir."

"Kara propaganda"

Açıklamada, kitabın iddia edildiği gibi Hamas veya Filistin meselesiyle herhangi bir ilgisinin bulunmadığının tespit edildiği belirtildi.
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Paylaşımda yer alan görsele işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Görselde de görüleceği üzere İsrail Ulusal Kütüphanesi arşivindeki bilgiler, Herzog'un açıkça propaganda yaptığını ortaya koymaktadır. Öte yandan, İsrail ve Batı medyası, Herzog'un iddiasını doğrulamadan uluslararası kamuoyuna servis etmiştir. İsrail'in Gazze'deki suçlarını örtbas etmek için yürüttüğü propaganda kampanyasına itibar etmeyiniz."

Kaynak: AA

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