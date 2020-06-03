Dezenfekte çalışmaları sürüyor

Kilis Belediyesi tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Kilis’te de korona virüs nedeniyle hayatın normalleşmesine rağmen Kilis Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde tedbiri elde bırakmayarak, dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Halkın yoğunlukta olduğu bölgeler başta olmak üzere ekiplerin dezenfekte işlemlerini aralıksız bir şekilde sürdürdüğü bildirildi.