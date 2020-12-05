  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Deyrizorlu Araplar, terör örgütü YGP/PKK'nın halkı yakıttan mahrum bırakmasını protesto etti
Aktüel

Deyrizorlu Araplar, terör örgütü YGP/PKK'nın halkı yakıttan mahrum bırakmasını protesto etti

Yeniakit Publisher
2020-12-05 17:39:11 -
Deyrizorlu Araplar, terör örgütü YGP/PKK'nın halkı yakıttan mahrum bırakmasını protesto etti

DEYRİZOR (AA) - Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde yaşayan Araplar, Beşşar Esed rejimi bölgesine her gün yüzlerce tır petrol satan terör örgütü YPG/PKK'nın bölge halkını yakıtsız bırakmasını protesto ederek örgütün petrol yataklarını işgalinin son bulmasını istedi.

AA'nın yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Suriye'nin doğusunda yer alan Deyrizor kırsalındaki Şaitat bölgesinde toplanan yaklaşık 1000 kişi, terör örgütüne karşı gösteri düzenledi.

YPG/PKK'lı teröristlerin Deyrizor'daki petrol yataklarını işgalinin son bulmasını isteyen göstericiler, terör örgütünün rejimle yürüttüğü akaryakıt ticaretini de durdurmasını talep etti.

YPG/PKK tarafından toprakları işgal edilen göstericiler, örgüt karşıtı slogan atarak yaşam şartlarının da iyileştirilmesi talebinde bulundu.

- Deyrizor halkı yakıttan mahrum

Suriye'de petrol kaynaklarının yüzde 70'inden fazlasını işgal eden terör örgütü YPG/PKK, elinde tuttuğu bölgelerde yaşayanları, bu zenginlikten mahrum etmeye devam ediyor.

Çoğunluğu Araplardan oluşan Deyrizor'da YPG/PKK'ya bağlı akaryakıt istasyonları, yakıt karneleriyle eylül ayında dağıtılmaya başlanması gereken mazotu, yeterli miktarda bulunmadığı veya kalitesinin iyi olmadığı bahanesiyle ahaliye teslim etmiyor.

Kış mevsiminin kendini hissettirmesiyle de ailelerin büyük bir kısmı, ellerindeki karneleri akaryakıt istasyonu işletmecilerine düşük fiyata satarak geçen aydan itibaren yakıtı karaborsadan değerinin yaklaşık 3 katına satın almaya başlamıştı.

- YPG/PKK ile Esed rejiminin akaryakıt ticareti sürüyor

Terör örgütü YPG/PKK, ABD'nin desteğiyle işgal ettiği bölgelerden çıkardığı petrolü, ABD'nin yaptırım uyguladığı Esed rejimine satmaya devam ediyor.

Bu kapsamda terör örgütü, Esed rejimi bölgesine her gün ortalama 500 tır petrol satıyor.

AA muhabirleri, kasım ayının ilk haftasında, rejimin terör örgütleriyle ticaretinden sorumlu, ABD'nin yaptırım listesindeki milis yöneticisi ve milletvekili Husam Katırcı'ya ait petrol tankerlerini, terör örgütünün işgalindeki bölgelerde görüntülemişti.

- Deyrizor'daki enerji kaynakları

Suriye'nin doğusundaki Deyrizor, ülkenin en büyük enerji kaynaklarına sahip. Kenti ikiye bölen Fırat Nehri'nin doğusu Suriye'nin en büyük petrol sahalarını oluşturan 11 yatağı barındırıyor.

YPG/PKK, ABD'nin desteğiyle Suriye'de petrol kaynaklarının yüzde 70'inden fazlasını işgal etmeye devam ediyor.

Terör örgütü, Deyrizor'un kuzeydoğu kırsalındaki en büyük gaz tesisi Koniko'yu 23 Eylül 2017'de ele geçirirken 22 Ekim 2017'de de Suriye'nin en büyük petrol sahası el-Ömer'i işgal etmişti.

Deyrizor il merkezi Esed rejimi güçlerinin kontrolünde bulunurken Deyrizor ilinin Fırat Nehri'nin doğusunda kalan toprakları ise ABD destekli terör örgütü YPG/PKK'nın işgalinde bulunuyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Canlı yayında kavga çıktı! CHP'li isim konuğun üzerine yürüdü: Sen kimsin lan?
Medya

Canlı yayında kavga çıktı! CHP'li isim konuğun üzerine yürüdü: Sen kimsin lan?

Haber Global ekranlarında Senem Toluay Ilgaz'ın sunduğu 'Neden' programında CHP'li Erdal Aksünger ile hukukçu Serkan Toper arasında kavga çı..
Ahmet Şimşirgil'den çarpıcı uyarı: Bu kitaplar ilahiyatlarda okutuluyor! Peygamberimiz'i...
Gündem

Ahmet Şimşirgil'den çarpıcı uyarı: Bu kitaplar ilahiyatlarda okutuluyor! Peygamberimiz'i...

Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil, bir süre önce Kur’an-ı Kerim hakkında, “Bu Allah dili mi?” diyen ilahiyatçı Mustafa Öztürk'ün kitaplarında da bir..
Sergey Lavrov: Rusya ve Türkiye kimsenin önünde eğilmez
Gündem

Sergey Lavrov: Rusya ve Türkiye kimsenin önünde eğilmez

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Türkiye'nin NATO üyesi olması bizim için bir engel değil. Rusya ile Türkiye birlikte çalışan iki bağı..
Satılık 2016 model Peugeot 3008
Satılık 2016 model Peugeot 3008

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay