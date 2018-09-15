THY - Orta Avrupa Eylül
0553 313 94 23

Devriyeye çıkan jandarma ekipleri 42 düzensiz göçmen yakaladı

Van'da devriye görevlerini gerçekleştiren Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 42 düzensiz göçmeni yakaladı.

15 Eylül 2018 Cumartesi 15:00
Devriyeye çıkan jandarma ekipleri 42 düzensiz göçmen yakaladı

Van'ın Başkale ilçesinde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 42 düzensiz göçmen yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye sırasında, İran sınırındaki Eşmepınar ve Çaldıran mahallelerinde ilerleyen grubu durdurdu.

İL GÖÇ İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜNE TESLİM EDİLDİLER

Kontrollerde Afganistan ve Pakistan uyruklu 42 kişinin yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlendi.

Düzensiz göçmenler, Başkale Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Haber Tarihi: 15 Eylül 2018 Cumartesi 15:00
  1. Van
  2. Jandarma Komutanlığı ekipleri
  3. Eşmepınar
  4. Çaldıran
  5. Pakistan uyruklu
  6. Afganistan uyruklu
  7. Başkale Devlet Hastanesi
  8. İl Göç İdaresi Müdürlüğü

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    2018 YKS ek yerleştirmede, nelere dikkat edilmeli? Kimler ek yerleştirmeden faydalanabilir? YKS puanı yetmeyenler için büyük şans
    1. 2018 YKS ek yerleştirmede, nelere..
    2. Kırşehir'de feci kaza! Çalışırken bu..
    3. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden..
    4. Bakan Bekir Pakdemirli'nin acı günü
    5. 3. Havalimanı'nda CHP-HDP'den..
    6. Nihat Doğan kovuldu! "Beyaz TV gereken..
    7. Sonunda belli oldu! Komşuda önemli..
    8. Suriye'de teröristler birbirine düştü:..
    9. İsveç’in başkenti Stocholm'da patlama
    10. Türkiye ve Rusya'ya İdlib çağrısı!..
    11. Adana'da 'husumetliler' silahla..
    12. Irak Meclis Başkanı belli oldu
    13. Kahraman kıza kötü haber! Afgan..
    14. Metiner 'Kimse gücenmesin' deyip..
    15. Çuvalladığını erken unutan Uğur Gürses..
    16. Tuz ocağında feci patlama! Çalışırken..
    17. Ünlü efsane balon çıktı!
    18. Devriyeye çıkan jandarma ekipleri 42..
    19. FETÖ'cüler köşeye sıkıştı: Güvende..
    20. Erdoğan Aliyev’le görüştü
    3. Havalimanı'nın ismi belli oldu mu?
    3. Havalimanı'nın ismi belli oldu mu?
    Elmayı bırak yerliye bak
    Elmayı bırak yerliye bak
    Savunmada pranga kırılıyor... Türkiye’de üretilecek, Fransa’ya ihtiyaç kalmayacak!
    Savunmada pranga kırılıyor... Türkiye’de üretilecek, Fransa’ya ihtiyaç kalmayacak!
    Lise kayıtları ne zaman başlayacak 2018 lise kayıt belgeleri
    Lise kayıtları ne zaman başlayacak 2018 lise kayıt belgeleri
    İşte faiz kararının ülkeye zararı… Milyarlarca lira
    İşte faiz kararının ülkeye zararı… Milyarlarca lira

    Günün Karikatürü

    15 Eylül 2018
    Okullar ne zaman kapanacak? MEB e okul VBS karne notu sorgula
    Okullar ne zaman kapanacak? MEB e okul VBS karne notu sorgula
    Numan Kurtulmuş’a twitter’dan yüklenmişti... ‘AK Partili belediye başkanı görevden alındı’
    Numan Kurtulmuş’a twitter’dan yüklenmişti... ‘AK Partili belediye başkanı görevden alındı’