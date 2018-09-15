Devriyeye çıkan jandarma ekipleri 42 düzensiz göçmen yakaladı
Van'da devriye görevlerini gerçekleştiren Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 42 düzensiz göçmeni yakaladı.15 Eylül 2018 Cumartesi 15:00
Van'ın Başkale ilçesinde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 42 düzensiz göçmen yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye sırasında, İran sınırındaki Eşmepınar ve Çaldıran mahallelerinde ilerleyen grubu durdurdu.
İL GÖÇ İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜNE TESLİM EDİLDİLER
Kontrollerde Afganistan ve Pakistan uyruklu 42 kişinin yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlendi.
Düzensiz göçmenler, Başkale Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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