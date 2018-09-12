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Devriye görevine çıkan hudut askerleri 160 düzensiz göçmen yakaladı

Edirne'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı hudut askerleri devriye görevi sırasında yasa dışı geçiş hazırlığındaki 160 düzensiz göçmen yakaladı.

12 Eylül 2018 Çarşamba 16:02
Devriye görevine çıkan hudut askerleri 160 düzensiz göçmen yakaladı

Edirne'de, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 160 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, hafta sonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı hudut askerleri, Edirne merkez ile Meriç, Uzunköprü ve İpsala ilçelerinde devriye görevi sırasında yasa dışı geçiş hazırlığındaki çok sayıda grubu tespit etti.

6 UYRUKTAN 160 GÖÇMEN

Güvenlik güçleri devriye ve denetimlerinde Pakistan, Afganistan, Filistin, Cezayir, Suriye ve Libya uyruklu 160 düzensiz göçmeni yakaladı.

Yabancı uyruklu kişiler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Haber Tarihi: 12 Eylül 2018 Çarşamba 16:02
  1. İl Jandarma Komutanlığı
  2. 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı
  3. Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü
  4. düzensiz göçmenler

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