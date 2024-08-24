Devrim niteliğinde olay! İHA'yı yapay zeka uçurdu

Teknoloji şirketi Shield AI, iki Kratos MQM-178 Firejet uçağında koordineli otonom uçuşun “çığır açan” bir gösterisini gerçekleştirdi . Uçaklar, gerçekçi savaş senaryoları altında koordineli manevralar gerçekleştirmek için iş birliği yapan şirketin Hivemind yapay zeka pilotları tarafından uçuruldu.

The Defense Post haberine göre, San Diego merkezli firma, tüm hesaplamaların uçakta yapıldığını ve iletişimin uçakta “kusursuz bir şekilde entegre edildiğini” söyledi. Shield AI Başkanı Brandon Tseng, “Önümüzdeki on yılda, yapay zeka pilotları tüm insansız sistemleri komuta edecek ve manevra yapacak. Bu da ABD ve müttefiklerimizin milyonlarca akıllı, dayanıklı drone konuşlandırmasını sağlayacak” yorumunu yaptı. Şirketin dünyaya otonomiyi getirme hedefinde uçuş testlerini “önemli bir kilometre taşı” olarak nitelendirdi.

ÖNCEKİ BAŞARILAR ÜZERİNE İNŞA ETMEK

“İlk” otonom ekip denemesi, bu yılın başlarında Kratos uçağıyla tamamlanan ve Shield AI’nın Hivemind AI Pilotu tarafından gerçekleştirilen altıncı uçuş testi olan çok sayıda uçuş testine dayanıyor. Haziran ayında ABD Sahil Güvenlik , V-BAT insansız hava aracını hizmete sunmak için şirketle 198,1 milyon dolarlık bir sözleşme imzaladığını duyurdu . Anlaşma, Sahil Güvenliğin, kesici gemilerinden otonom araçları istihbarat, gözetleme ve keşif görevlerinde kullanma çabalarını destekliyor.Aynı ayda Shield AI ekibi, canlı platformları sanal ortamlarla birleştiren ve farklı alanlarda dinamik etkileşimlere olanak tanıyan ilk Canlı Sanal Yapı entegrasyonunu da tamamladı. Şirket, geçen yılın eylül ayında AFWERX liderliğindeki bir otonomi projesi kapsamında üç V-BAT’ın otonom sürü gösterisini tamamladı. (Sanayi Gazetesi)

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