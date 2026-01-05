  • İSTANBUL
Dünya Devrim Muhafızları harekete geçti! İran'daki protestolara müdahale başlıyor
Dünya

Devrim Muhafızları harekete geçti! İran'daki protestolara müdahale başlıyor

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Devrim Muhafızları harekete geçti! İran'daki protestolara müdahale başlıyor

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ekonomik sorunlar nedeniyle başlayan gösterilere katılanlara bu saatten sonra müsamaha gösterilmeyeceğini açıkladı.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı (ISNA), Devrim Muhafızları Ordusu Loristan Komutanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamayı yayımladı. İran lideri Ali Hamaney'in gösterilerle ilgili son konuşmasına atıfta bulunulan açıklamada, "Kamu mallarına ve vatandaşların kişisel araçlarına yönelik tahribat, savaş silahlarının açıkça kullanılması ve ölüm üretme projesini hayata geçirme girişimleri dikkate alınarak son dönemdeki olayların failleriyle müsamaha dönemi sona ermiştir" ifadeleri kullanıldı.

İRAN DÜŞMANLARININ TAŞERONLARI

Protestocuların, İran devlet düşmanlarının taşeronu olarak nitelendirildiği açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Güvenlik karşıtı bu hareketlerin kışkırtıcıları, organizatörleri ve liderleri, kanun çerçevesinde ve en kısa sürede hak ettikleri cezayı alacaklar. Bu komploların tüm asli ve uygulayıcı unsurları son kişiye kadar tespit edilerek yakalanacaktır."

Hamaney, 3 Ocak'ta yaptığı konuşmada, "Protesto etmek uygundur ancak protesto etmek kargaşa çıkarmaktan farklıdır. Protesto edenle konuşuruz, kaos çıkaranla konuşmanın bir anlamı yok. Kaosçulara hadleri bildirilmelidir" demişti.

TRUMP: ABD ONLARIN YARDIMINA KOŞACAK

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz kurlarına karşı yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Kapalı Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı.

Gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin resmi açıklama yapılmazken, İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), en az 20 kişinin hayatını kaybettiğini, 51 kişinin yaralandığını, 990 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

Fars Haber Ajansı ise gösterilerde 250 polis ve 45 milis gücünün (Besic) yaralandığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump ise İran'daki protestolara ilişkin sosyal medya hesabından “Eğer İran, her zaman yaptığı gibi barışçıl göstericileri vurur ve öldürürse, ABD onların yardımına koşacaktır. İran, ABD tarafından sert bir darbe yiyecektir. İran'daki gelişmeleri izliyor ve yakından takip ediyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

1
Yorumlar

Yorumlar

Askan

Suriye'de yahudinin bile yapmadığı hunharca katlettiğiniz çoluk çocuk ve mazlumların ahı sizi paramparça yapsın darısı Türkiye'de esed'e destek verenlerin başına olsun
