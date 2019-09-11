Devrim Erbil’in ‘60 Yıl 60 Eser’ sergisi Bodrumlularla buluşuyor Resim sanatının usta isimlerinden Devrim Erbil, şiirsel soyutlama ve ikili bakış konularında hazırladığı eserlerin yer aldığı “60 Yıl 60 Eser” sergisiyle, Bodrum Şevket Sabancı Kültür ve Sanat Merkezi’nde sanatseverlerle buluşacak.

Resim sanatının usta isimlerinden Devrim Erbil, şiirsel soyutlama ve ikili bakış konularında hazırladığı eserlerin yer aldığı “60 Yıl 60 Eser” sergisiyle, Bodrum Şevket Sabancı Kültür ve Sanat Merkezi’nde sanatseverlerle buluşacak.

Bodrum Belediyesi Şevket Sabancı Kültür ve Sanat Merkezi, Eylül ve Ekim aylarında ünlü ressam Devrim Erbil’in eserlerine ev sahipliği yapıyor. Erbil’in Şiirsel Soyutlama/İkili Bakış “60 Yıl 60 Eser” adlı sergisi, 16 Eylül-16 Ekim 2019 tarihleri arasında Turgutreis’te sergilenecek.

Sergi 16 Ekim 2019 tarihine kadar her gün 10.00-22.00 saatleri arasında gezilebilecek.

Serginin açılış kokteyli 16 Eylül Pazartesi günü 18.00’da sanatçı Devrim Erbil ve sanatseverlerin katılımıyla gerçekleşecek.

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