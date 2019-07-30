Devrilen traktörün sürücüsü öldü
Van'ın Özalp ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.30 Temmuz 2019 Salı 10:44
Ali İhsan Yavuz'un (50) kullandığı traktör, Karakoçan Mahallesi mevkisinde devrildi. Yavuz, devrilen traktörün altında kaldı.
Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
AFAD ekipleri tarafından traktörün altından çıkarılan Yavuz'un yaşamını yitirdiği belirlendi.
Yavuz'un cesedi otopsi için Özalp Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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