Devrilen TIR, alev alev yandı

TAG Otoyolu’nda kontrolden çıkan ıslak mendil yüklü TIR devrildi, ardından çıkan yangında araç tamamen kullanılamaz hale geldi. Sürücü son anda kurtuldu.

Osmaniye’de kontrolden çıkıp, devrilen TIR, alev alarak yandı. İtfaiye ekiplerinin müdühahalesiyle söndürülen yangında TIR, kullanılmaz hale geldi.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Mamure Tren İstasyonu mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 76 AAC 452 plakalı seyir halindeki ıslak mendil yüklü TIR, devrilip, alev aldı. Alevler kısa sürede TIR'ın çekici bölümünü sararken, şoför, araçtan dışarı çıkarak yanmaktan son anda kurtuldu.

Çevredekilerin ihbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında TIR'ın çekici bölümü tamamen yanarken, dorsesinde de hasar oluştu. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

