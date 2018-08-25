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Devrilen minibüsün altında kaldı! Yaşadığı fark edilince...

Gaziantep-Nizip karayolunda meydana gelen ve 8 kişinin yaralandığı kazada devrilen minibüsün altında kalan yolcu, çevredeki vatandaşların gayretiyle kurtarıldı.

25 Ağustos 2018 Cumartesi 12:27
Devrilen minibüsün altında kaldı! Yaşadığı fark edilince...

Gaziantep'ten Nizip istikametine seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi belirlenemeyen 19 BL 860 plakalı yolcu minibüsü, Gaziantep-Nizip karayolunun 5. kilometresinde, Gaziantep istikametinden gelen ve hatalı sollama yaptığı ileri sürülen M.B. (36) yönetimindeki 31 KJK 27 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ve her iki araçta bulunan toplam 7 kişi yaralandı.

KAZA SONRASI CAN PAZARI

Kazanın hemen sonrasında cep telefonuna yansıyan görüntülerde çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkan otomobilin tarlaya uçtuğu, minibüsün ise yolda devrildiği görüldü. Kaza esnasında yolda bulunan sürücüler ise kazayı görünce büyük panik yaşadı.

Minibüsün altında kalan bir kişi olduğunu gören vatandaşlar şahsı kurtarmak için büyük bir çaba sarf etti. Devrilen minibüsü kaldıran vatandaşlar minibüsün altındaki şahsı yaralı olarak kurtarmayı başardı. Aracın altından kurtarılan şahsın yaşadığını anlayan vatandaşlar derin bir nefes aldı.

Tam bir can pazarının kurulduğu kaza sonrasında kimi vatandaşlar ise yola ve tarlaya savrulan yaralılara yardım etmeye çalıştı.

Olay yerine çağrılan 112 sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Gaziantep'teki çekişti hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 4'nün hayati tehlikesi olduğu öğrenilirken, diğer yaralıların ise sağlık durumunun iyiye gittiği bildirildi.

Haber Tarihi: 25 Ağustos 2018 Cumartesi 12:27
  1. Gaziantep
  2. Trafik kazası
  3. devrilen minibüsün altında kaldı
  4. vatandaşlar kurtardı
  5. yaralılar var
  6. minibüs devrildi

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