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Aktüel

Devrilen leylek yuvası için vatandaşlar ve ekipler seferber oldu

Yeniakit Publisher
2020-05-30 14:08:56 -
Devrilen leylek yuvası için vatandaşlar ve ekipler seferber oldu

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Kızılören ilçesinde devrilen leylek yuvası için doğa koruma ekipleri ile vatandaşlar seferber oldu.

Gülyazı köyünde, yavruların olduğu leylek yuvasının direğinin şiddetli rüzgarda devrilmesi üzerine vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğüne bildirdi.

Köye gelen ekipler, vatandaşlarla birlikte, devrilen direği tekrar dikerek sağlamlaştırdı.

Daha sonra leylek yuvası düzenlenerek, iki yavru yeniden içine konuldu.

Köylüler, yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından ekiplere teşekkür etti.


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