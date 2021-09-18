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Aktüel Devrilen beton mikserinde sıkışan sürücü hayatını kaybetti
Aktüel

Devrilen beton mikserinde sıkışan sürücü hayatını kaybetti

Trabzon-Arsin'de, uçuruma yuvarlanan beton mikserinde sıkışan sürücü hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-09-18 00:37:00 -
Devrilen beton mikserinde sıkışan sürücü hayatını kaybetti

Trabzon'un Arsin ilçesinde, uçuruma yuvarlanan beton mikserinde sıkışan sürücü hayatını kaybetti.

Arsin ilçesine bağlı Çubuklu Mahallesi'nde Halil Ahmet Kurt'un kullandığı 61 K 14475 plakalı beton mikseri, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine AFAD, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Beton mikserinin ikiye bölündüğü kazada, aracın çekici kısmında sıkışan sürücü Kurt, olay yerinde hayatını kaybetti.

Kurtarma ekiplerinin çalışmaları sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan Kurt'un cansız bedeni, ambulansla Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

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