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Devrek’te iki okul tarafından açılan kermes büyük ilgi gördü

Devrek’te iki okul tarafından açılan kermes protokol ve davetliler tarafından büyük ilgi gördü.

30 Ağustos 2019 Cuma 11:54
Devrek’te iki okul tarafından açılan kermes büyük ilgi gördü

Devrek’te iki okul tarafından açılan kermes protokol ve davetliler tarafından büyük ilgi gördü.


Zonguldak’ın Devrek İlçesinde faaliyette bulunan Karşıyaka 100. Yıl Ortaokulu ve Karşıyaka İlköğretim Okulunun ortaklaşa olarak açtığı dayanışma kermesi davetliler tarafından büyük ilgi gördü. Karşıyaka Muhtarlığı tarafından organize edilen kermese Belediye Başkanı Çetin Bozkurt ve diğer davetliler yakın ilgi gösterirlerken, düzenlenen kermes ile ilgili ortak açıklamada bulunan Okul Aile Birliği Başkanları Sabire Kocadayı ve Nurcan Köseler,” Eğitim ve öğretiminin başlamasına sayılı günler kala her iki okulumuzun da eksikliklerinin giderilmesi ve daha sağlıklı bir eğitimin başlaması düşüncesi ile ortak olarak böyle bir kermes düzenlemeyi uygun gördük. Bizlere desteklerini esirgemeyen mahalle muhtarımız Vedat Çıtlık başta olmak üzere emeği geçen ve bizlere maddi destek sağlayan herkese teşekkür ediyoruz” diye konuştular.

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Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 11:54
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