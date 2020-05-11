  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Devrek’te berber ve kuaförler işbaşı yaptı

Devrek’te berber ve kuaförler 50 gün sonra müşterilerine hizmet vermeye başladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-11 15:41:02 -
Devrek’te berber ve kuaförler işbaşı yaptı

Devrek’te berber ve kuaförler 50 gün sonra müşterilerine hizmet vermeye başladı.


Zonguldak’ın Devrek İlçesinde yaklaşık 50 günden bu yana Covit-19 vakası nedeniyle kapalı olan berber ve kuaförler müşterilerine hizmet vermeye başladı.


İlçede toplamda 77 adet berber ve kuaför yaklaşık 50 günden bu yana müşterilerine hizmet veremezken, kısıtlamanın kalkmasının ardından Devrek’te ki berber ve kuaförlere traş olmak ve saçlarına bakım yaptırmak için gelen müşterilerini dezenfekte ederek içeri alıyorlar. 50 günden bu yana müşterilerine hizmet veremediklerini ifade eden kuaför ve berberler,” Nihayet kısıtlama sona erdi. Bu arada müşterilerimizde de yoğunluk oluşmaya başladı. Müşterilerimizle randevu sistemi ile çalışmaya başladık ve tabi ki de hijyen kurallarına da azami özen göstermeye gayret ediyoruz. Önce dezenfekte ediyoruz daha sonrada maske taktırıyoruz kesinlikle randevusuz ve maskesiz müşteri kabul etmiyoruz” diye konuştular.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Peugeot 301
Satılık 2013 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı