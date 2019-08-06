Devrekanili kadınlar, kültür ve doğa gezisinde buluştu

Devrekani Belediye Başkanlığı ve AK Parti Devrekani Kadın Kolları Başkanlığı tarafından ilçede ikamet eden kadınlara yönelik kültür ve doğa gezisi düzenlendi.

Devrekani Belediyesi ile AK Parti Devrekani İlçe Kadın Kolları Başkanlığı tarafından ilçede ikamet eden kadınlara yönelik gerçekleştirilen kültür ve doğa gezisine Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç ile AK Parti Devrekani Kadın Kolları Başkanı Neslihan Tufan Kaya da katıldı.

AK Parti Devrekani Kadın Kolları Başkanı Neslihan Tufan Kaya rehberliğinde gerçekleşen doğa ve kültür gezisinin ilk durağı Azdavay ilçesinde bulunan cam teras oldu. Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç’ın da eşlik ettiği gezide kadınlar, cam terasa çıkarak 450 metre yükseklikten kanyonu izleme imkanı buldu. Ardından kadınlar, Pınarbaşı ilçesine geçerek burada saklı cennet Ilıca Şelalesi ile Horma Kanyonunu gezdi.

Gezinin sonunda geziye katılan kadınların yanında getirdikleri ev yapımı yiyeceklerle şelale yanında piknik yapıldı.

AK Parti Devrekani Kadın Kolları Başkanı Neslihan Tufan Kaya, “Kadın kolları olarak ilçemizde sosyal sorumluk alanında yürüttüğümüz çalışmaların yanı sıra, moral motivasyonu artırmak amacıyla kadın kolları yönetimimizle çeşitli gezi ve etkinlikler düzenliyoruz. Azdavay ve Pınarbaşı’na düzenlediğimiz gezimizde doğanın güzelliklerini görme fırsatı bulduk. Eğlenceli ve güzel bir gezi oldu, geziye katılan arkadaşlarımızın da memnun kaldığını düşünüyorum. Bu gibi gezi organizasyonlarımız devam edecek” dedi.