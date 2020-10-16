Devre dışı bırakılan Rus uydusu tehlike saçıyor

Uzayda devre dışı bırakılan bir Rus uydusu ile dünya yüzeyinin 955 km üzerinde yer alan bir Çin roketi ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Bilim insanları, Rus uydusu ile Çin roketinin çarpışma riskinin çok yüksek olduğunu bildirdi.

Uzay enkazlarını takip eden LeoLabs isimli bir şirket tarafından konuya ilişkin yapılan bir açıklamada, bu çarpışmasının gerçekleşmesi durumunda binlerce şarapnel parçasının yörüngeye yayılabileceği ve yörüngedeki uzay çöplüğü miktarının yüzde 20 oranında artabileceği belirtildi.