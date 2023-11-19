Devletten destek aldı et entegre tesisi kurdu

Kütahyalı kasap Murat Kamil Er, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan (TKDK) aldığı hibe desteğiyle işletmesini büyüterek günlük 200 kilogram olan et işleme kapasitesini 2 tona çıkardı.

Bölücek Mahallesi'nde 1999 yılında kasaplık mesleğine başlayan Murat Kamil Er, et ürünlerini işlediği 120 metrekare olan iş yerini, 2020'de TKDK'den aldığı hibe destekleriyle 1500 metrekare alana çıkartarak et entegre tesisine dönüştürdü.

Muratlar Et Ürünleri Şirketinin sahibi Er, daha önce 120 metrekare olan bir kasap dükkanındaki küçük imalathanede günde 200 kilo et işlediğini söyledi.

İşini büyütmek için arayışa girdiklerini belirten Er, şöyle konuştu:

"İşimizi büyütebilmemiz ve yeni ekipmanlar alabilmek için yaklaşık 4 milyon liralık bir yatırım yapmamız gerekiyordu. Bizim ise sadece 2 milyon liramız vardı. Yatırımızı gerçekleştirmek için bir arayış içine girdik. Araştırma sonucunda TKDK'nin benzer işletmelere destek sağladığını öğrendik. Yaklaşık 3 yıl önce TKDK'nin desteklerinden yararlanmak için proje hazırlayıp sunduk. İşletmemizi büyütmek için TKDK'ye sunduğumuz proje kabul edildi. Yaklaşık 4 milyon lira olan yatırım maliyetinin yarısını TKDK hibe olarak sağladı. Bu sayede işletmemizin imalathanesini 120 metrekareden 1500 metrekare kapalı alana çıkardık. Daha sonra eski makinelerimizin tamamını değiştirerek yeni ekipmanlar aldık. Günlük 200 kilogram et işlerken, bunu 2 tona çıkardık. Daha önce işletmemizde 2 kişi çalışırken istihdam sayımızı 12'ye ulaştırdık. Yeterli pazara ulaşabilirsek tam kapasite çalışmayı hedefliyoruz."

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Yeni hibe desteği için de proje sundu

Murat Kamil Er, Avrupa standartlarında üretim yaptıklarının altını çizerek birinci sınıf sucuk, pastırma, kavurma, salam ve sosis ürettiklerini söyledi.

Başta büyükşehirler olmak üzere bölge illerine satış yaptıklarını dile getiren Er, şunları kaydetti:

"Daha fazla seri üretim yapabilmek için yeni bir makineye ihtiyaç duyuyoruz. Seri üretim için gereken yeni ekipman alımı için TKDK'ye 7 milyon lira değerinde yeni proje sunduk. Bu makinenin yarı parasını işletme olarak karşılayabiliyoruz. Proje onaylandığında diğer yarısını da TKDK'den yine hibe desteği alacağız. Bu makineyi kurduğumuzda ise el değmeden seri üretime geçmeyi planlıyoruz."

Er, kendileri gibi işletmelerin büyümeleri ve üretime katkı sağlamaları için TKDK'nin hibe desteklerinden yararlanması gerektiğini sözlerine ekledi.