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Ekonomi Devletin vefa eli 127 bin yaşlı ve engelliye uzanacak
Ekonomi

Devletin vefa eli 127 bin yaşlı ve engelliye uzanacak

Ulusal Vefa Programı ile 2022'de 86 bin yaşlı, engelli ve kronik hastanın yardımına koşarak devletin vefa elini uzatan vefa destek grupları, bu yıl 127 bin kişiye ulaşarak evlerin temizliği, yemek ihtiyacı, pazar alışverişi, günlük bakım ve diğer temel ihtiyaçlarını karşılayacak.

Yeniakit Publisher
2023-01-05 20:35:00 -
Devletin vefa eli 127 bin yaşlı ve engelliye uzanacak

Yaşlı, engelli ve kronik hastalığı bulunan vatandaşların ev temizliği ve kişisel bakımları gibi zaruri ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik Kovid-19 salgını sürecinde hayata geçirilen Vefa Projesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 2022'de kapsamı genişletilerek "Ulusal Vefa Programı"na dönüştürüldü.

Büyük bölümü kadın, sosyal yardım alan veya geriatri bölümü mezunları ile yaşlı bakımı konusunda sertifika sahibi personel ve gönüllü vatandaşlardan oluşan vefa grupları, yalnız yaşayan vatandaşların ikamet ettikleri evlerin temizliği, yemek ihtiyacı, pazar alışverişi, günlük bakım ve diğer temel ihtiyaçlarını karşılıyor.

1 milyar 520 milyon lira bütçe ayrıldı

Program kapsamında, ihtiyaç sahibi olup kişisel bakımlarını ve zaruri ihtiyaçlarını karşılayamayan engelliler, ağır kronik hastalığı nedeniyle kendi öz bakımını yerine getiremeyenler ile 60 yaş ve üstü vatandaşlar, 81 ilde bu hizmetten yararlanabiliyor.

Ulusal Vefa Programı'nın hizmetlerinden yararlanmak isteyenler, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına (SYDV) başvuruda bulunabiliyor. Ayrıca, vakıf personelinin saha çalışmaları ve ev ziyaretleri sırasında belirlediği ihtiyaç sahipleri de hizmete dahil ediliyor.

Toplumsal dayanışma örneğinin gösterildiği program kapsamında vefa destek grupları, Türkiye'nin dört bir yanında ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşuyor. Evlerinden çıkamayan ve ihtiyacını karşılayacak kimsesi bulunmayan vatandaşların taleplerini yerine getiren ekipler, 2022'de 86 bin yaşlı, engelli ve kronik hastanın ihtiyacına cevap verdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının, 2023 için 1 milyar 520 milyon lira bütçe ayırdığı Ulusal Vefa Programı ile bu yıl 127 bin vatandaşa ulaşılması hedefleniyor.

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