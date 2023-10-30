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Gündem Devletin nefesi enselerinde! Dilan Polat rezaleti sonrası panikleyen panikleyene
Gündem

Devletin nefesi enselerinde! Dilan Polat rezaleti sonrası panikleyen panikleyene

Yeniakit Publisher
2023-10-30 14:53:00 - 2023-10-30 14:57:00
Devletin nefesi enselerinde! Dilan Polat rezaleti sonrası panikleyen panikleyene

Engin ve Dilan Polat çifti hakkındaki soruşturma kapsamında, çiftin Türkiye genelindeki güzellik merkezleri sıkı denetime alındı.

Engin ve Dilan Polat çifti için başlatılan soruşturmaya gündemden düşmüyor. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında en son çifte ait 22 milyon 372 bin TL'ye el konuldu.

Polat çiftinin güzellik merkezi ve kozmetik firması sahibi olmaları dikkatleri Türkiye genelindeki diğer işletmelere çevrilmesine neden oldu.

Güzellik merkezi işletmecisi Şebnem Demir, Polat çifti olayının ardından güzellik merkezlerinin sıkı denetime alındığını belirterek, “Biz 15 yılıdır bu alanda faaliyet gösteriyoruz. Akademik kadromuzla eğitimler veriyoruz. Doktorlara bile eğitim veriyoruz. Son dönemde Dilan Polat’a ait güzellik merkezlerinin adının karıştığı olaylar sonrasında diğer güzellik merkezleri de zan altında kaldı. Güzellik merkezleri sık sık denetim baskınlarına uğruyor ve bu da girişimciyi tedirgin ediyor” dedi.

Yapılan baskında Dilan Polat ve Engin Polat'ın cep telefonlarına el konuldu
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Yorumlar

Zekeriya ERTUŞ

Onlara mit e ülkelere sataşmayın dedik kemoya ibadet ettiler beklesinler sabrımız Halim olan Allah'tan devamkee MİT devamke TSK EMNİYET DEVAMKEE????????????

diyarbakırlı

Güzellik merkezleri, Dental sağlık merkezleri, saç ekim ve estetik merkezleri, sosyete kuaförleri vb gibi merkezler vergi kaçağının en yoğun alanları olmalarına rağmen en büyük kazanç alanları sınıfında yer almaktalar.
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