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Aktüel Devletin 'çelik bileği' PÖH'ler daima göreve hazır
Aktüel

Devletin 'çelik bileği' PÖH'ler daima göreve hazır

Antalya'da Emniyet Müdürlüğünde görevli özel harekat polisleri, düzenli eğitimlerle günün her saati göreve hazır tutuluyor

Yeniakit Publisher
2020-09-16 15:32:55 -
Devletin 'çelik bileği' PÖH'ler daima göreve hazır

ANTALYA (AA) - Antalya Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, eğitimlerde gösterdikleri performanslarıyla dosta güven, düşmana korku salıyor.

Her koşula karşı teçhizat ve milli silahlarla donatılan polis özel harekat (PÖH) timleri, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak için günün her saati göreve hazır şekilde bekletiliyor.

Düzenli eğitimlere büyük önem veren ekipler, tatbikatlarda meskun mahal operasyonu, bireysel taktik atış, hedefe yaklaşarak ateş üstünlüğünü ele geçirme ve otobüsten rehine kurtarma eğitimleri yapıyor.

Gerçeğini aratmayan eğitimlerdeki performanslarıyla göz dolduran PÖH personeli, her koşulda göreve hazır olduklarını ortaya koyuyor.

Operasyonlarında gösterdikleri başarılarıyla dikkati çeken ekipler, halkın huzur ve güvenliği için verilen her görevi kusursuz yerine getiriyor.

Devletin "çelik bileği" PÖH mensupları, her türlü zorlu doğa şartlarında görevlerini aksatmadan yerine getirip halkın huzur ve güvenliğini sağlamak için çaba gösteriyor.


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