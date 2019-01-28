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Devletin aracıyla ormanda alkol alan CHP'li başkana vatandaşlardan tepki!

Bolu'nun Kıbrıscık ilçesinin CHP'li Belediye Başkanı Doğan Dağ, devlet tarafından verilen siyah plakalı makam aracıyla ormanda arkadaşlarıyla alkol alırken vatandaşlar tarafından görüntülendi. CHP'li Dağ, tepki gösteren vatandaşlara 'Hakkımız yok mu?' diye cevap verdi.

28 Ocak 2019 Pazartesi 14:02

Olay, dün öğle saatlerinde Çakmaklar Mahallesi’nde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. İddiaya göre, Kıbrıscık Belediye Başkanı Cumhuriyet Halk Parti’li Doğan Dağ, yanında bulunan 2 arkadaşıyla birlikte belediyeye ait siyah plakalı resmi araçla Bolu merkeze bağlı Çakmaklar Çamlığı ormanlık alana gitti. Doğan Dağ ve arkadaşlarının birlikte alkol almaya başladı. Bu sırada Doğan Dağ’ın resmi plakalı aracını gören vatandaşlar duruma tepki göstererek yaşananları cep telefonlarıyla kaydettiler.

“Votka, viski belediyenin kanunu bu mu?”

Dağ’ın yanına giden tepkili vatandaş, “Başkanım kolay gelsin. Aklımıza takılan bir şey oldu. Bu araç devletin aracı. Sizin yaptığınız güzel bir şey mi?” diye sordu. Başkan Doğan Dağ da, “Bazen de bir kendimizi rahatlatmamız gerekmiyor mu? Böyle bir hakkımız yok mu?” diye yanıt verdi. Bunun üzerine vatandaş, “Yok. Sizin öyle bir hakkınız yok. Bugün Pazar. Tatil günü. Bu araç senin şahsi aracın değil. Senin şahsi aracınla olabilir. Bu size halk tarafından tahsis edilmiş bir araç. Hafta sonu bu şekilde kullanamazsınız” dedi.

Vatandaşla konuştuğu sırada elindeki alkol dolu bardağı bırakmayan Belediye Başkanı Dağ, “Siz belediye kanununu biliyor musunuz? Ben 24 saat görevdeyim” demesi üzerine, vatandaş da “Votka, viski belediyenin kanunu bu mu?” diyerek cevap verdi.

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Haber Tarihi: 28 Ocak 2019 Pazartesi 14:02
  1. Bolu
  2. CHP'li Belediye Başkanı Doğan Dağ
  3. kıbrıscık
  4. bolu

YORUM YAZ

  • Recep rec Recep rec 20 dk önce
    Halkın parasını tarikatlara akıtan kul hakkı yiyenleri haber yapın da görelim yandaş medya
  • Ercan karakayaErcan karakaya23 dk önce
    Bunlar lafa degen seyler degil ben akp liyim adam isini yapiyormu ona bakilir yapiyorsa sec yoksa secme adamin bence hakki.

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