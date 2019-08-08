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"Devletimiz, dini istismar eden şarlatanlara yönelik tedbiri arttırmalı"

Akit Soruyor ekibi bugün vatandaşlara, "Dini istismar eden şarlatanlar hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusunu yöneltti.

08 Ağustos 2019 Perşembe 22:58

 Taha Emre Özdemir  yeniakit.com.tr 

Akit Soruyor ekibi bugün vatandaşlara İslam'ı istismar ederek kitleleri peşinden sürükleyen örgütleri ve şarlatanları sordu.

'Türk insanı nasıl oluyor da bunlara inanıyor?' diye sorduğumuz vatandaşlar, Türk Milleti'nin dini bütün olduğunu ve bu sebeple karşılarına İslam ile çıkanlara kolayca inandıklarını belirttiler.

Bu tür şarlatanların, insanları hak yoldaki Ehl-i Sünnet cemaatlerden de uzaklaştırdığını vurgulayan vatandaşlar, "Devletimizin şarlatanlara yönelik tedbirleri arttırması gerekir." dediler.

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 22:58
  1. din istismarı
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