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'Devletimiz dayatılan formülleri elinin tersiyle itiyor'

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, "Türkiye'nin kendisine dışarıdan dayatılan formülleri elinin tersiyle ittiğini, milletinin yönlendirmesiyle kendi kararlarını kendisinin verdiğini ve kazandığını" bildirdi.

24 Ağustos 2018 Cuma 16:00
'Devletimiz dayatılan formülleri elinin tersiyle itiyor'

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından "BizKazanacağız" etiketiyle paylaşımda bulundu. 

Fahrettin Altun paylaşımında, "Devletimiz ekonomi, güvenlik ve dış politika alanlarında kendisine dışarıdan dayatılan formülleri elinin tersiyle itiyor. Milletinin yönlendirmesiyle kendi kararlarını kendi veriyor ve kazanıyor. Ülkemize yönelik saldırıların altında yatan gerçek tam da budur." değerlendirmesinde bulundu.

 

Haber Tarihi: 24 Ağustos 2018 Cuma 16:00
  1. BizKazanacağız
  2. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun
  3. Twitter
  4. Anadolu Ajansı

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