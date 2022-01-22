Devleti yönetmeye talip ‘cahil’ görmek isteyen tıklasın! Canan Kaftancıoğlu fena rezil oldu

CHP yandaşı Tele1 isimli televizyon kanalında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan sözleri nedeniyle tutuklanan sözde gazeteci Sedef Kabaş’a, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu güzelleme yapmaya kalkıştı.

Canan’ın cahilliğine bakın

Domuz eti dolu tabağını 7 dakikada bitirdiğine yönelik yaptığı paylaşım sonrasında kamuoyunda adı ‘Domuzcu’ Canan’a çıkan CHP’nin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabından Sedef Kabaş’ın gözaltına alındığı anlara ilişkin “Bu arada Sedef Kabaş’ın sesinde korkudan ziyade gecenin bu saatinde mesai yapmak zorunda bırakılan memurlar adına duyduğu üzüntü vardı bilesiniz….” şeklinde paylaşımda bulundu.

CHP’li Canan emniyet mensuplarının 24 saat teyakkuz halinde olduğunu bilmiyor!

Emniyet mensuplarının 24 saat teyakkuz halinde olduğunu bilmeyecek kadar ‘cahil’ bir isim….

Devleti yönetmeye talip ana muhalefet partisi CHP’nin İstanbul İl Başkanlığını yapan Kaftancıoğlu, “Gecenin bu saatinde mesai yapmak zorunda bırakılan memurlar adına duyduğu üzüntü vardı bilesiniz…” sözleriyle büyük bir cahillik sergiledi. Kaftancıoğlu, dünyanın her yerinde olduğu gibi Türkiye’de de emniyet mensuplarının bir kişi yüzünden mesai yapmadığını, emniyet mensuplarının 24 saat boyunca teyakkuz halinde olduğunu bilmeyecek kadar ‘cahil’ bir isim olduğu ortaya çıktı.

Canan Kaftancıoğlu’nu cahilliğini ortaya seren işte o paylaşımı: