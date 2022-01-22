  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Devleti yönetmeye talip ‘cahil’ görmek isteyen tıklasın! Canan Kaftancıoğlu fena rezil oldu
Gündem

Devleti yönetmeye talip ‘cahil’ görmek isteyen tıklasın! Canan Kaftancıoğlu fena rezil oldu

Devleti yönetmeye talip olan ancak devlet kurumlarının işleyişinden bihaber CHP’nin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Sedef Kabaş’ı güzellemeye çalışırken cahilliğini de ortaya serdi.

Yeniakit Publisher
2022-01-22 21:41:00 -
Devleti yönetmeye talip ‘cahil’ görmek isteyen tıklasın! Canan Kaftancıoğlu fena rezil oldu

CHP yandaşı Tele1 isimli televizyon kanalında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan sözleri nedeniyle tutuklanan sözde gazeteci Sedef Kabaş’a, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu güzelleme yapmaya kalkıştı.  

Canan’ın cahilliğine bakın

Domuz eti dolu tabağını 7 dakikada bitirdiğine yönelik yaptığı paylaşım sonrasında kamuoyunda adı ‘Domuzcu’ Canan’a çıkan CHP’nin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabından Sedef Kabaş’ın gözaltına alındığı anlara ilişkin “Bu arada Sedef Kabaş’ın sesinde korkudan ziyade gecenin bu saatinde mesai yapmak zorunda bırakılan memurlar adına duyduğu üzüntü vardı bilesiniz….” şeklinde paylaşımda bulundu. 

CHP’li Canan emniyet mensuplarının 24 saat teyakkuz halinde olduğunu bilmiyor!

Emniyet mensuplarının 24 saat teyakkuz halinde olduğunu bilmeyecek kadar ‘cahil’ bir isim….

Devleti yönetmeye talip ana muhalefet partisi CHP’nin İstanbul İl Başkanlığını yapan Kaftancıoğlu, “Gecenin bu saatinde mesai yapmak zorunda bırakılan memurlar adına duyduğu üzüntü vardı bilesiniz…” sözleriyle büyük bir cahillik sergiledi. Kaftancıoğlu, dünyanın her yerinde olduğu gibi Türkiye’de de emniyet mensuplarının bir kişi yüzünden mesai yapmadığını, emniyet mensuplarının 24 saat boyunca teyakkuz halinde olduğunu bilmeyecek kadar ‘cahil’ bir isim olduğu ortaya çıktı. 

Canan Kaftancıoğlu’nu cahilliğini ortaya seren işte o paylaşımı:

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Murat Cilenkoglu

Ben düşünüyorum bu kadar cahili nerden bulmuş bu mevkilere getirmişler bunlarda kafa denen bir şeyin olmadığına kanaat getirdim kesinlikle çok güldürüyorlar beni :))
  • Yanıtla

CANANYAN ERMENİYAN

Bu kadın hergün devlete millete dinimize sövüyor ve küfür ediyor. En fazlada devlet büyüklerine hakaret ediyor.
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay