Devleti hedef alan Ali Babacan’a tepki yağıyor! Bakan Varank'tan efsane ayar

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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan partisinin Kadıköy İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan ve kabineye ilişkin olarak ''Kabine kelimesi yerine kabile kelimesi daha doğru. Reis, reis dedikleri de şu anda maalesef kabile devletinin reisi" ifadelerini kullandı.

Babacan'ın bu skandal sözlerine sosyal medyadan tepki yağdı.

Bakan Varank'tan Babacan'a ayar

Sanayi ve Teknoloji Mustafa Varank, tarihi bir cevap verdi.

Twitter hesabından Ali Babacan'ın konuşmasının videosunu alıntılayan Bakan Varank şu paylaşımı yaptı:

"Kelp, kağnı gölgesinde yürür, kağnının gölgesini kendi gölgesi sanırmış…"

Vatandaşlardan sert tepki

Skandal ifadelerin ardından sosyal medya hesabı üzerinden onbinlerce kullanıcı terbiyesiz Babacan’a, “Ali Babacan "Reis dedikleri de şu anda maalesef kabile devletinin reisi" diyerek aslında Cumhurbaşkanını değil doğrudan devleti hedef almış, aşağılamıştır. Hep söylüyorum mevcut muhalefet, iktidara muhaliflikten çoktan çıktı. Artık açıkça devlete muhaliflik yapıyor, Şu devlete ve milletin seçtiği lidere yaptığın bu saygısızlığı unutmayacağız. Yazıklar olsun. Utanmaz! Kabile Reisi dedikleri Adam, halkın önüne konulan sandıkla seçildi. 2023'te yine seçeceğiz biiznillah. Daima Erdoğan, Kabile devletinde niye bakan oldun diye sormazlar mı adama Ali?” diyerek tepki gösterdiler.