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Gündem Devleti 60 milyon lira zarara uğrattılar! İl milli eğitimdeki yolsuzluk operasyonunda yeni gelişme!
Gündem

Devleti 60 milyon lira zarara uğrattılar! İl milli eğitimdeki yolsuzluk operasyonunda yeni gelişme!

Adana'da ihaleye fesat karıştırılarak devletin zarara uğratıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 86 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Yeniakit Publisher
2021-10-17 18:14:00 - 2021-10-17 18:15:26
Devleti 60 milyon lira zarara uğrattılar! İl milli eğitimdeki yolsuzluk operasyonunda yeni gelişme!

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün açtığı ihalelere fesat karıştırıldığını ve devletin yaklaşık 60 milyon TL zarara uğratıldığını belirledi.

200'e yakın kişi gözaltına alındı

Savcılıktan alınan izinle operasyon için harekete geçen ekipler, belirlenen adreslere 14 Ekim’de şafak vakti eş zamanlı olarak baskın düzenledi. Operasyonda, aralarında çetenin liderliğini yaptığı öne sürülen T.B., 4 gün önce görevden alınan İl Milli Eğitim Müdürü V.D. ile açığa alınan yardımcıları ve kamu müteahhitlerinin de aralarında bulunduğu 200’e yakın şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler adliyeye sevk edildi

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden bir kısmı serbest bırakılırken, 87 kişi ise geniş güvenlik önlemleri alınarak adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin savcılıktaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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Yorumlar

Hayrettin HATUNOĞLU

Buz dağının çok küçük bir parçası görünmüş. Bir araştırılsa nerelerden neler çıkacak ama kim araştıracak ortada teftiş denetim kalmadı. Liyakatsizler ve yalakalar görevde.
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