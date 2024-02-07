Devlete övgü CHP’ye öfke

HABER MERKEZİ

Başkan Erdoğan liderliğindeki hükümet asrın felaketinin birinci yılında 41 bin deprem konutunun anahtarını teslim ederken, iki ay içerisinde 75 bin konutu, yılsonuna kadar da 200 bin konutu hak sahipleriyle buluşturmaya hazırlanıyor. “Yüzyılın felaketi” olarak kayıtlara geçen depremin sene-i devriyesinde bölgeye giden yerli ve yabancı gazeteciler de “Bu kadar binayı bu kadar kısa sürede nasıl yaptınız?” sözleriyle yaşadıkları şaşkınlığı dile getiriyor.

Fondaşlardan zoraki övgü

Depreme karşı verilen mücadeleyi gözler önüne seren itiraflardan bazıları şöyle:

CHP’nin kanalı Halk TV’nin sunucusu İsmail Küçükkaya, Malatya’dan yaptığı canlı yayında, şunları kaydetti: “Dünyanın her yerinden gelen yabancı gazeteciler var. Ne kadar şaşırdıklarını söylüyorlar. Çünkü bu deprem bölgesinde yapılan inşaatlar... Eleştirelim ama hakkını da vermek gerekiyor. Nedir sizi etkileyen dedim. Dünyanın başka bir yerinde aynı anda bu kadar inşaatın yapılabilmesi mümkün değil dediler.”

10 şehirde 50 bin konutun yapımının bittiğini söyleyen Cüneyt Özdemir de, “Büyük başarı, biliyor musunuz büyük başarı. Oturduğun yerden sallayabilirsin. Ağabey bunlar yapamadı demek” ifadesini kullandı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Muhalif gazeteci Levent Gültekin de “Erdoğan’ın Hatay’a hizmet etmediğini itiraf etti cümlesi haksızlık. Depremden sonrası birkaç ay içinde tam teşekküllü bir hastaneyi açtı. 40-45 bine yakın konut dağıtımı yapılmış” diye hakkı teslim etti.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber ise, gelen yabancı gazetecilerin, “O günlerde verdiğiniz vaatleri çok abartılı veya hayali olarak değerlendirmiştik. Şimdi söylenenlerden çok daha fazlasının yapıldığını gördük” itirafında bulunduğunu belirtti.

Bölgeye yardım için Tayvan’dan gelen Thuzece Vakfı yetkililerinin de, “Bu kadar binayı bu kadar sürede nasıl yaptınız?” sorusunu sorduğu ifade edildi.

Yerli gazeteciler ise 1 yılda yapılan çalışmalar karşısında, “ ‘Bu şehirler tekrar çok zor kurulur’ diye içimizden geçirmedik desek yalan olur” itirafında bulundu.

Sadece projesi bir yıl sürerdi

Bölgede yürütülen çalışmaları değerlendiren Şehir ve Bölge Plancısı Zinnur Büyükgöz ise, şunları dile getirdi: “Bir defa bu tür kapsamlı konut çalışmalarında önce mülkiyet ve mühendislik ile proje hazırlığını yapmak bile normal şartlarda bir yıl sürer. Ama devletimiz daha enkazları kaldırmadan her şeyi yaptı ve önceki dağıttıklarıyla bir yılda 75 bin konut teslim etti. 2024’te 200 bin tane konut yapılacak demektir. Çadırda kalan yok, hepsi konteyner konutlarda yaşıyorlar. Dolayısıyla hiç kimse ‘bir şey yapılmadı’ diyemez.” Öte yandan, kentsel dönüşüme karşı çıkarak binlerce kişinin ölümüne sebep olan CHP’li Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ı ve onu yeniden aday gösteren Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu’na tepki gösteren Hataylılar, dünkü protesto gösterisinde “Hatay Lütfü’yü istemiyor” diye slogan attılar.