Devlete 'katil' diyenlere Altun'dan sert tepki
Devlete katil yakıştırmasını yapan vicdansızlara İletişim Başkanı Fahrettin Altun sert tepki gösterdi.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, DHKP-C terör örgütünü savunanlara ilişkin olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, devlete katil deme cüretini gösterenlere, kirli ve tehlikeli emelleri için terör örgütleriyle işbirliği yapanlara ve her fırsatta teröristlerin sözcülüğüne soyunanlara sert tepki göstererek, "Devletimize, milletimize, Cumhuriyetimize ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mirasına en büyük ihaneti edenlerdir." dedi.