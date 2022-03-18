Devlete akıl vermeye kalkışan Cem Yılmaz’a bak sen! Demirtaş’ı tutuklamak olmaz ama hovardalık olur

Ahu Yağtu'dan 2013'te boşanan Cem Yılmaz, batan sinema filmleri, vasat oyunculuğu ve artık güldürmeyen stand up performanslarının yanı sıra skandallarla dolu özel hayatıyla da gündemden düşmüyor. Son olarak Defne Samyeli ile birbirlerini peçete gibi kullanıp kenara atan Cem Yılmaz, son dönemde siyaset kokan paylaşımlarla devlete ve millete akıl vermeye kalkıyorken, daha kendi gideceği yolu bile bulamadı.

Defne Samyeli’den ayrıldıktan sonra adı birçok kişiyle anılan Cem Yılmaz, son olarak kendisinden 21 yaş küçük Rüya Demirbulut’la Etiler'de görüntülendi.

Evrensel ülkede hovardalık meşru mu?

Cem Yılmaz geçtiğimiz günlerde, “Evrensel ülkede bunlar olmamalı” diyerek PKK’lı Selahattin Demirtaş ve “Kızıl Soros” Osman Kavala’nın serbest bırakılması gerektiğini söylemişti.

Devlete yön vermeye kalkışan Cem Yılmaz’ın, “Evrensel ülke” tanımı soru işaretlerine neden oldu. Komedi adı altında vasatın altında filmler yapıp evrensel sanat seviyesinin yakınından dahi geçemeyen Cem Yılmaz’ın, suçluların serbest kalmasını istemesi ve özel hayatında gayri meşru ilişkileri sözde meşrulaştırarak “hovardalık” yapması kamuoyunda tepki çekiyor. Cem Yılmaz’ın rezillikleri hakkında, “Senin evrensel ülkende meşru olan bu rezillikler mi?” yorumları yapıldı.

Ne demişti?

Osman Kavala ve HDP Eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş için yapılan "serbest bırakılsınlar" çağrılarına yönelik soruya yanıt veren Cem Yılmaz, "Bir ülkede böyle şeylerin olmaması gerektiğini düşünüyorum" demişti.

Yılmaz, ikilinin gizemli bir suçu varmış gibi gösterildiğini ifade ettiği açıklamasında, “Evrensel standartlarda, bir ülkede böyle şeylerin olmaması gerektiğini düşünüyorum. Başka ne düşüneyim. Çünkü elimde gerçekten dediğin gibi en yalın hali ile, evinde oturan bir vatandaş olarak, kim olduğu, ne olduğu bilinen, ne yaptığı bilinen bir insanın böyle gizemli bir suçu varmış gibi gösterilmesini biz oturduğumuz evden anlayamıyoruz” diye konuşmuştu.