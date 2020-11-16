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Gündem Devlet yetkilileri derhal göreve! Kemalist şahıstan Kur'an-ı Kerim'e alçak saldırı
Gündem

Devlet yetkilileri derhal göreve! Kemalist şahıstan Kur'an-ı Kerim'e alçak saldırı

Youtube üzerinden yayın yapan İbrahim Atabey adlı Kemalist şahıs yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'e alçakça saldırdı.

Yeniakit Publisher
2020-11-16 17:47:00 - 2020-11-16 18:19:29

YouTube üzerinden yayın yapan İbrahim Atabey isimli aşağılık şahıs yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'e, İslam'a ve peygamber efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'e alçakça saldırdı. Kuduz şahıs ağzından salyarak saçarak Kur'an-ı Kerim'in sayfalarını yırtıp tükürerek yere attı. 

Çektiği videoda dini değerlerimize alenen hakaret eden kifayetsiz şahıs "her yayınımda bir sayfasını yırtacağım" diyerek ne kadar aşağılık bir mahlukat olduğunu gözler önüne serdi. Skandal görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı. Görüntülere isyan eden vatandaşlar devlet yetkililerine çağrıda bulunarak Atabey'in derhal yakalanmasını istedi. Sosyal medyada "#İbrahimAtabeyTutuklansın" etiketiyle binlerce paylaşım yapıldı.

İşte o tepkilerden bazıları;

Skandal görüntülere bir tepki de Eski AK Parti Milletvekili Mehmet Metiner'den geldi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya Twitter hesabından çağrıda bulunan Metiner yaptığı paylaşımda, "Kim bu kuduz it... Kur’an-I Kerim’i yırtan ve kutsallarımıza düpedüz hakaret ederek saldıran bu kuduz it neyin nesidir... İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’yu ve Yargıyı gereği için göreve çağırıyorum... Kur’an’a uzanan eli kırar, dili bükeriz biline!" ifadelerini kullandı.

Kemalist çıktı

Öte yandan söz konusu şahsın sosyal medya hesabından Kemalist ve hükümet karşıtı paylaşımlar yaptığı ortaya çıktı.

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Yorumlar

Kemal

S...siz... Provakotör , bu böyle yaparsa Fransizi da Karikatur yapar
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Murat

Bu iti Kemlalist diye lanse etmeniz yanlis , Kemalist bir insan Kurana hakaret etmez. Tipki avrupalilarin muslumanlara islamci terorist demesi kadar yanlistir. It demeniz yeterlidir , gerci kopekler sirin hayvanlar.. yani it demek de yanlis.
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