Devlet Tiyatroları, hiç oyun izlememiş 12 bin çocuğu bu yaz tiyatroyla buluşturdu

ANKARA (AA) - YASEMİN KALYONCUOĞLU - Devlet Tiyatroları, yaz aylarında, "Kamyon Tiyatrosu" ile hiç oyun izlememiş yaklaşık 12 bin çocuğu ve "Açık Hava Yaz Oyunları" ile de 7 bin 418 seyirciyi tiyatroyla buluşturdu.

2020-2021 yeni tiyatro sezonuna 1 Eylül Salı günü 17 yeni oyunla erken "merhaba" diyen Devlet Tiyatroları, yaz aylarındaki projeleriyle de yeni tip koronavirüs sürecinde sanatseverleri yalnız bırakmadı. "Açık Hava Yaz Oyunları" ve "Kamyon Tiyatrosu" projeleriyle 1 Temmuz'dan 1 Eylül'e kadar hem yetişkin hem de çocuk oyunları tiyatroseverler için sahnelendi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, 30 Haziran'da Ankara'dan yola çıkan "Kamyon Tiyatrosu" ilk olarak 1 Temmuz'da Erzincan'da daha önce tiyatroya hiç gitmemiş 180 çocukla buluştu.



"Kamyon Tiyatrosu" 26 Ağustos'a kadar süren turnesinde, Tunceli'den Ağrı'ya, Erzurum'dan Mardin'e, Şırnak'ın İdil ilçesinden Adıyaman'ın Besni ilçesine kadar 23 il, 19 merkez ve 38 ilçede perde açarak bir ilke imza attı.



Trabzon, İzmir, Ankara ve İstanbul Devlet Tiyatrolarının 5 çocuk oyunu sahnelediği etkinlikte, 4 bin 910 kilometre yol yapılarak 62 temsil gerçekleştirildi ve daha önce tiyatroya gitmemiş yaklaşık 12 bin çocuk ücretsiz tiyatro izleme imkanı buldu.



Muş'un Malazgirt ilçesinde, Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında da perde açan "Kamyon Tiyatrosu", Malazgirtli çocukları ilk kez tiyatroyla buluşturdu. Etkinlikler kapsamında Malazgirt'te sahnelenen "Bir Nefes Dede Korkut" oyunuyla çocuklar tiyatro izlemenin keyfini yaşadı.

Tiyatronun sihirli dünyasında yolculuğa çıkan minikler, güldürürken eğiten oyunlarla neşeli saatler geçirdi.



- DT tarihinde bir ilk: "Açık Hava Yaz Oyunları"



Devlet Tiyatroları "Kamyon Tiyatrosu"nun yanı sıra tarihinde ilk kez gerçekleştirdiği "Açık Hava Yaz Oyunları" projesiyle de 4 ilde açık havada yetişkinler için perdelerini açtı.



Ankara, İstanbul, Bursa ve Bodrum'da proje kapsamında sahnelenen yerli yazarların oyunları ve dünya klasiği eserler, sanatseverler tarafından yoğun ilgiyle takip edildi.

Ankara'da İrfan Şahinbaş, Bursa'da Kültürpark, İstanbul'da Beyoğlu Talimhane ve Bodrum'da Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği Sahnesi'nde perde açan Devlet Tiyatroları, 12 farklı oyunla 34 temsil vererek 7 bin 418 seyirciye ulaştı.

Pandemi süresince sanatseverleri yalnız bırakmayan Devlet Tiyatroları, sanatseverlerin evlerinde bulunduğu dönemlerde ise Kültür ve Turizm Bakanlığının YouTube sayfasına yüklenilen oyunlarla tiyatroseverlerin sanattan uzak kalmamalarını sağladı.

Devlet Tiyatroları normalleşme süreciyle birlikte salgına karşı her türlü tedbiri alarak az sayıda salonunu kullanıma açtı ve pandemiden dolayı ilk turda az kadrolu oyunlarla seyirci karşısına çıktı.



