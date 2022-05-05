Devlet parası ile umre, belediye parası ile Karadeniz turu!

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, başta Oda TV olmak üzere kemalist medyanın son günlerde gündemden düşürmediği, "Devlet parasıyla umre yapanlar..." haberlerini değerlendirdi.

Karahasanoğlu'nun yazısı şu şekilde:

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, 85 milyonluk Türkiye’nin üzerinde oynanmak istenen karanlık oyunları bertaraf edeceği Suudi Arabistan gezisini takip etmek üzere kendisine eşlik eden gazeteciler, “Buralara geldik. Bir de umre yapalım” demişler..

Bilmeyenler için belirtelim..

Umre, farz ibadetlerden değil..

Hac, farzdır..

İslam’da ibadetler öğretilirken, “Bedeni ibadetler, mali ibadetler ve hem beden hem mal ile yapılan ibadetler” ayrımı yapılır..

Çocukların ibadetlerin özelliklerini daha iyi kavramaları sağlanmak istenir..

Hac ibadeti hem mal, hem de beden ile yapılan bir ibadettir. Zengin olanlar için, farzdır.

Zengin olan bir gazeteci, hac dönemine de denk geldiği takdirde “Hazır buraya gelmişiz, üzerime farz olan hac ibadetimi de yapayım” der ve eğer masrafları da kendi cebinden ödemediği halde (Cumhurbaşkanı ile yurtdışı gezilere katılanlar, masrafların büyük çoğunluğunu kendileri/medya organları yapıyorlar.) Allah’a karşı uyanıklık yapmaya kalkarsa..

“Haccı aradan çıkardık” derse..

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