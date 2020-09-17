Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni

SAKARYA (AA) - Sakarya, Bartın, Karabük, Kocaeli ve Zonguldak'ta şehit ailelerine ve gazilere Devlet Övünç Madalyası ve Beratı takdim edildi.

Sakarya'da Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu.

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, şehit ailelerine ve gazilere Devlet Övünç Madalyası ve Beratı'nı takdim etti.

Takdim sırasında şehit ve gazilerin öz geçmişleri okundu.



- Bartın

Bartın Valisi Sinan Güner, Valilik Salonu'ndaki törende yaptığı konuşmada, vatanın birlik ve bütünlüğünün korunması, ülkenin her köşesinde huzur ve güvenliğin sağlanması için hayatlarını feda eden tüm kahramanlarla iftihar ettiklerini söyledi.



Bugün ülkenin dört bir yanında şanlı Türk bayrağının dalgalanmasının, bağımsız ve korkmadan geleceğe umutla bakılmasının kahraman şehit ve gazilerin sayesinde olduğunu ifade eden Güner, "Devletimizin bekası, vatanımızın ilelebet payidar kalabilmesi için seve seve canlarını ortaya koyan şehitlerimiz, milletimizin ebediyen şan ve şerefle yoluna devam edeceğinin bir göstergesidir. Bugün bu madalya ve berat, devletimizin size duyduğu derin minnettarlığın küçük bir sembolüdür." dedi.



Konuşmanın ardından Vali Güner, 26 Haziran 2017'de Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde operasyonda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Rıstam Çetin'in Devlet Övünç Madalyası ve Beratı'nı şehidin babası eşi Aysel ile 5 yaşındaki kızı Asmin Nisa Çetin'e takdim etti.

- Karabük

Karabük'te gazi ailesine Devlet Övünç Madalyası ve Beratı takdim edildi.

Polisevi'nde Vali Fuat Gürel, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı Bahtiyar Yılmaz, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, Askerlik Şubesi Başkanı Gökay Yıldız, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen, İl Genel Meclisi üyeleri ve öteki ilgililerin katılımıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tevdi edilen Devlet Övünç Madalyası ve Beratı törenle emekli gazi Jandarma Albay Erdinç Demiral'a verildi.

2015'te Karlıova İlçe Jandarma Komutanı olarak görev yaparken düzenlenen saldırısı sonucu gazi olan Demiral'a Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından tevdi edilen Devlet Övünç Madalyası ve Beratı'nı Vali Gürel verdi.

Gürel, yaptığı konuşmada, "Devletimizin ve milletimizin bir vefa sembolü olarak sizlere takdim edeceğimiz madalya ve beratın nesilden nesile gururla kıvançla aktarılmasını temenni ediyorum. Devlet Övünç Madalyası ve Beratı hayırlı olsun. Aileniz ile birlikte sağlıklı bir ömür diliyorum." ifadesini kullandı.

Bu arada, Vali Gürel ve protokol üyeleri tören öncesinde Türkiye Muharip Gaziler Derneği Karabük Şube Başkanı Sebahattin Çorbacı, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Sabri Özer, Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Hilmi Öksüzoğlu ile gazi ve şehit ailelerinin katılımıyla öğle yemeğinde bir araya gelerek sohbet etti.

- Zonguldak



Zonguldak'ta 1 şehit yakını ve 4 gaziye Devlet Övünç Madalyası ve Beratı takdim edildi.



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim okundu.



Vali Mustafa Tutulmaz, burada yaptığı konuşmada, bu tür törenlerin topluma mesaj verdiğini ve gazilerin, şehitlerin, bu milletin evlatlarının takdire, anılmaya ve teşekküre layık olduğunu söyledi.



Bu coğrafya üzerinde yıllardan bu yana belirli odakların, güçlerin gözü olduğuna dikkati çeken Tutulmaz, "Bu topraklarda huzurlu bir şekilde yaşamanın zor olduğunu her dönem insanlara hatırlatıyorlar. Zaman zaman gençlik çatışması deniliyor, zaman zaman Türk-Kürt mücadelesi gibi bir şeye sokuyorlar. Zaman zaman değişik terör örgütlerini devreye sokuyorlar. Bugünlerde olduğu gibi hepsi birden dış devletlerin bu ülkeye karşı, Türk milletine ve devletine karşı ortak paydada buluştuklarını görüyoruz." dedi.



Tutulmaz, bu topraklarda yaşamanın bedeli olduğunu belirterek şöyle devam etti:



"Bu bedeli biz zaman zaman kanla ödüyoruz ama artık bu bedeli kanla ödeme yerine ter ile ödeyelim. Daha çok çalışalım, daha çok güçlü, üreten bir Türkiye oluşturalım. Biz ne kadar güçlü olursak bu topraklarda huzurlu bir şekilde yaşama şansımız o kadar kolay olur ama güçlü bir Türkiye'yi yaratamazsak, daha çok üretemezsek, daha çok ter akıtamazsak zaman zaman kan akıtmak durumunda kalırız. Kan akıtmaya bizim milletimiz geçmişten beri hazır, yine de hazır. 83 milyon bu topraklar için kan akıtmaya hazır ancak biz ter akıtalım artık. Daha çok çalışalım, üretelim ve bu ülkeyi daha güçlü hale getirelim."



Vatanın, şehitlerin ve gazilerin emaneti olduğunu ifade eden Tutulmaz, her daim şehit yakınlarının ve gazilerin yanlarında olmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.



Konuşmanın ardından Vali Tutulmaz tarafından şehit Jandarma Uzman Onbaşı Recep Turan'ın ailesine, gaziler Feyyaz Oruç, Erdem Yürt, Şenol Çatma ve Hamza Mutlu'ya Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi.

- Kocaeli

Kocaeli'de şehit ailelerine ve gazilere madalya ve beraatları düzenlenen törenle verildi.



Valilik Akçakoca toplantı salonundaki tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.



Vali Seddar Yavuz, burada yaptığı konuşmada, şehitlik ve gaziliğin hem toplumdaki hem de İslam dinindeki önemini katılımcılara aktardı.



Konuşmanın ardından Yavuz, şehit ailesiyle gazilere Devlet Övünç Madalyası ve Beratı'nı takdim etti.



Törene, Vali Yavuz'un yanı sıra Garnizon Komutanı Tuğamiral Yalçın Payal, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Ümit İlbayı, İzmit Kaymakamı Şevket Cinbir, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan ve ilgililer katıldı.



