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Aktüel Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni
Aktüel

Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni

Hatay Valisi Rahmi Doğan: "Her karışı aziz şehitlerimizin kanlarıyla sulanmış bu mübarek vatanı ve onların hatıralarını, asla çiğnetmeyeceğiz"

Yeniakit Publisher
2020-09-17 15:17:38 -
Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni

HATAY (AA) - Hatay'da 8 şehit yakını ve 12 gaziye Devlet Övünç Madalyası ve Beratı düzenlenen törenle verildi.

Hatay Valisi Rahmi Doğan, Antakya ilçesinde bir otelde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, 1071'de Malazgirt'te başlayan Çanakkale Savaşı'ndan Kurtuluş Savaşı'na, Kore'den Kıbrıs Barış Harekatı'na yıllardır süren terörle mücadeleden 15 Temmuz hain darbe girişimine kadar milletçe hep birlikte savaştıklarını söyledi.

Doğan, Fırat Kalkanı, Zeytindalı, Barış Pınarı ve Bahar Kalkanı Harekatıyla kara sınırlarını korumak için Akdeniz'de de mavi vatan sınırlarını korumak için gece gündüz nöbetteki askerlerin de bugün aynı şuurla görev yaptığını belirtti.

Gözünü vatan topraklarına dikenlerle mücadelenin sonuna kadar süreceğini ifade eden Doğan, şöyle devam etti:

"Her karışı aziz şehitlerimizin kanlarıyla sulanmış bu mübarek vatanı ve onların hatıralarını, asla çiğnetmeyeceğiz. Ne mutlu bizlere ki, tarihte hep şanla, şerefle yer almış, vatanı, bağımsızlığı ve milli onuru için hiçbir fedakarlıktan kaçınmamış asil bir milletin evlatlarıyız. Vatan sevgisini, milli ve manevi değerlerini her şeyden üstün tutan Türk milleti için şehitlik ve gazilik ulaşılabilecek en yüce makamdır. Bu cennet vatan, bu kutsal topraklar, bizlere şehitlerimizin ve gazilerimizin, isimli isimsiz tüm kahramanlarımızın mirasıdır. Dolayısıyla, ne şehitlerin, ne gazi olanların, ne de onları büyük bir vatan ve millet sevgisiyle yetiştiren anne ve babalarının hakkı ödenir."

Vali Doğan, konuşmasının ardından şehit ailelerine ve gazilere Devlet Övünç Madalyası ve Beratını verdi.

Törene şehit yakınları ve gazilerin yanı sıra protokol üyeleri katıldı.

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